/635942/لإلحاحه-في-طلب-الزواج-منها-سيدة-تصيب-مواطن-بجرح-غائر-فى-الرأس

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء الدكتور حسن محمود العمدة، مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن؛ اليوم الثلاثاء، غموض واقعة التعدي على عامل في مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، وإحداث إصابته بجرح قطعي غائر في الرأس باستخدام "مفك طوله 10 سم"، وأتضح أن سيدة وراء ارتكابها لإلحاحه في طلب الزواج منها ورفضها ذلك.

دوت الخليج يرصد التفاصيل الكاملة لواقعة التعدي على عامل في مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لكشف لغز ما تبلغ إلى مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج، من مستشفي سوھاج الجامعي، بوصول عامل يدعى "إ. ف. ا. ع"، يبلغ من العمر الــ45 عامًا، ویقیم بدائرة المركز، مصابًا بجرح قطعي غائر بالرأس من الخلف.

أقوال المصاب أمام جهات التحقيق

وبسؤال المصاب أمام جهات التحقيق أثناء سماع أقواله فى الواقعة، اتھم "ل. ع. ا. م"، تبلغ من العمر 33 سنة، ربة منزل، وتقیم بنفس الناحیة، بالتعدي عليه باستخدام جسم حديدي "مفك"، ما أسفر عنه إصابته المنوه عنها، لرغبته الزواج منھا ورفضھا لذلك.

ونجح ضباط وحدة مباحث المركز في إلقاء القبض على المتهمة، والأداة المستخدمة في الواقعة" مفك"، وبمواجھتھا أمام جهات التحقيق عن الواقعة المشار إليها، اعترفت بارتكابها لنفس السبب، وتم تحرير اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ومن جانبه نشر المركز الإعلامي لجامعة سوهاج بيان أمس، ذكر خلاله أن فريقًا طبيًا من قسم جراحة المخ والأعصاب في المستشفى الجامعي، تمكن من استخراج مفك يبلغ طوله 10 سم من رأس مواطن يبلغ من العمر 45 عامًا، وإنقاذ حياته بعد ما أصيب به أثناء مشاجرة.

وقال رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز، إنه حضر إلى قسم الطوارئ في المستشفي الجامعي رجل من مدينة أخميم، تم إصابته بمفك مغروز بأسفل رأسه وممتد إلى الفقرات العنقية، وعمل الأطباء الإسعافات الأولية، وبعد إجراء الإشاعات اللازمة تم التدخل الجراحي السريع اللازم للمريض ونقله إلى غرفة عمليات جراحة المخ والأعصاب.

وأكد الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، أنه تم إجراء العملية الجراحية للمريض، وتم التعامل مع الأوعية الدموية النازفة وتفريغ الدم المتجلط وإعادة رتق عضلات الرقبة.

وأشار عناني، إلى أن بفضل العناية الإلهية، تم إنقاذ المصاب والاطمئنان علي حالته الصحية ونقله بعد العملية إلى قسم جراحة المخ والأعصاب.

وأضاف المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور حمدي سعد ، أنه تم إجراء العملية الجراحيه تحت إشراف الدكتور مؤمن محمد المأمون رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، وضم الفريق الطبي الدكتور عمر الشيبانى مدرس مساعد بقسم جراحة المخ والأعصاب والدكتور محمد عطايا معيد بالقسم، وكذلك الأطباء المقيمين وهم الدكتور محمد راغب، والدكتور عمرو صديق، كمل ضم فريق أطباء التخدير الدكتور محمود خلف معيد، والدكتور هيثم محمد طبيب مقيم، ومنال مصطفي من طاقم التمريض بقسم المخ والأعصاب.