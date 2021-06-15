/635943/عاطف-ناصر-مهاجما-وزير-البترول-تعيينات-شغالة-من-خلال-السماسرة-فقط-مقابل-150الف-جنية

هاجم النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وزير البترول طارق الملا، بسبب وقف التعيينات منذ سنوات فى حين اقتصارها على السماسرة فقط مقابل 150 ألف جنيه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل كلمة النائب عاطف ناصر بالجلسة العامة أمام وزير البترول

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاسئلة الموجهة لوزير البترول.

تعيينات وزارة البترول

وقال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب فى كلمته بالجلسة العامة اليوم ، :" زملائى النواب محرجين يتكلموا فى موضوع تعييينات البترول، للاسف التعيينات شغالة من خلال السماسرة فقط، مقتابل 150 و 200 الف جنيه".

ومن جانبهم صفق النواب لحديث النائب عاطف ناصر، فى إشارة لتأييد حديثه، ليكرر ناصر، ما قاله مرة أخرى للتأكيد على حديثه بشأن التعييات.

جاء هذا خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يناقش المجلس طلبات إحاطة وسؤال موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء و المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، توصيل الغاز الطبيعي لمحافظات الجمهورية، وتعيينا بقطاع البترول .