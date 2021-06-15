/635947/تعرف-على-عدد-الحضور-الجماهيري-في-مباراة-الأهلي-و-الترجي

أستقرت وزارة الصحة التونسية كما علم دوت الخليج على عدد 5 الأف متفرج بمباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب رادس ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء ذلك العدد بعد مطالب نادي الترجي التونسي بضرورة تواجد عدد جماهيري في لقاء الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تنطلق في السابعة مساء الأثنين المقبل ، خاصةبعد خروج الجماهير للشوارع والمطالبة بالحضور خلال مواجهة الفارس الأحمر والترجي التونسي.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.

المستبعدين من قائمه المارد الأحمر لمواجهة الترجي

مروان محسن - محمود متولي - كريم نيدفيد - محمد حسام النجار - حمزة علاء - عبد الرحمن أشرف "مانو"- محمد محمود - أحمد سيد عبد النبي - محمد اشرف.

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تقام بين أن صعد المارد الأحمر على حساب صن داونز بدوري أبطال إفريقيا ، بينما حقق أبناء باب سويقة التأهل على حساب شباب بلوزداد ، ويستعرض دوت الخليج موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي منافسه الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام السابعة بتوقيت القاهرة ، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة ، من مساء يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، على ملعب رادس ضمن مواجهات قبل النهائي للبطولة الإفريقية للاندية الأبطال.

وأدى محمد هاني، ظهير أيمن الفريق جلسة في «الجيم» ثم قام بالجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه للتعافي من إصابته في العضلة الأمامية.

وركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة خلال المران الأخير للفريق في القاهرة الذي أقيم صباح اليوم قبل ساعات من السفر إلى تونس لمواجهة الترجي.