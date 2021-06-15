الأرصاد: طقس الأربعاء مائل للحرارة.. والعظمى على القاهرة 32

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الأربعاء نهارا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى - معتدل على السواحل الشمالية - حارعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد - معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر. العظمى الصغرى القاهرة 32 20 الإسكندرية 27 19 وادى النطرون 30 21 طنطا 31 20 شبين الكوم 32 20 دمنهور 30 20 بلطيم 28 21 مطروح 25 19 السلوم 26 19 سيوة 32 19 بورسعيد 28 22 دمياط 27 21 الزقازيق 32 20 المنصورة 32 20 الاسماعيلية 33 19 السويس 32 20 العريش 29 20 رفح 28 20 رأس سدر 34 22 نخل 32 17 نويبع 33 26 طابا 32 22 كاترين 27 22 الطور 32 24 شرم الشيخ 34 26 الغردقة 34 27 مرسى علم 35 26 الفيوم 33 21 بنى سويف 33 21 المنيا 35 22 أسيوط 36 22 سوهاج 37 23 قنا 37 25 الأقصر 38 25 أسوان 39 25 إدفو 38 27 أبوسمبل 37 26 الوادى الجديد 37 27 شلاتين 37 25 أبو رماد 36 26 حلايب 35 26

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