حسين زين يقترح عقد لقاء تنسيقيا لإدراج التربية الإعلامية ضمن مناهج الدراسة

جدة - نرمين السيد - شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، باجتماعات المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب، فى دورته الثالثة عشرة، ضمن اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب فى دورته 51 برئاسة دولة السودان، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ويحضر الاجتماعات وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية للدول العربية الأعضاء بالمكتب.





ويتضمن جدول أعمال الدورة الوزارية للمكتب التنفيذى مناقشة الاستراتيجية الإعلامية العربية، وخطة التحرك الإعلامى بالخارج فى ضوء التوجهات الإعلامية الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة بروح الالتزام والتضامن بين مختلف مكونات وروافد الإعلام العربى. كما تناقش أجندة الاجتماعات الدور الفعال للإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب والتطرف، وأيضا اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة واللجنة العربية للإعلام الإليكترونى، وإدراج مادة الإعلام التربوى فى المناهج التعليمية العربية، ووضع استراتيجية للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية المؤثرة فى المشهد الرقمى العالمى. وخلال الحلقة النقاشية التى عقدت اليوم، على هامش الاجتماعات حول إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية، اقترح حسين زين باعتباره يمثل مصر التى تشغل نائب رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب، عقد لقاء بين وزراء الإعلام والتعليم بالدول العربية للتنسيق والتشاور حول آليات تنفيذ إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية.

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