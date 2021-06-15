محافظ القاهرة: إيمان القيادة بدور المرأة أتاح لها مساحة لتولى مناصب كبيرة

جدة - نرمين السيد - وأكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار التعاون الدائم والمثمر بين المجلس القومى للمرأة ومحافظة القاهرة، وللتنسيق من أجل العمل معاً لرفع وعى المواطنين بالقضايا الهامة، ودعماً لجهود المجلس فى العمل على الدفاع عن قضايا المرأة والأسرة وحمايتها من كافة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية.

وشدد محافظ القاهرة، على أن الدولة المصرية بقيادة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية تولى المرأة المصرية اهتمامًا كبيرًا، ايماناً بدورها الهام والفعال فى المشاركة الاجتماعية ورسالتها التربوية والوطنية، مشيرًا إلى حرص الرئيس على تمكينها فى جميع المناصب السياسية والاجتماعية والبرلمانية والتى أثبتت أنها بحق تستحق ذلك الاهتمام والتقدير خاصة وأنها تؤدى دورها الاجتماعى والاقتصادى بكفاءة جعلها تشارك بإيجابية فى كافة نواحى الحياة بما يسهم فى صنع المستقبل وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن حملة "لا لختان الإناث" تأتى إعمالا لأحكام الأديان السماوية واحتراماً للإنسانية ومحاربة للجهل والمعتقدات الخاطئة التى امتدت لعقود طويله عانت فيها المرأة المصرية الأمر الذى تطلب قيام الدولة بإصدار التشريعات والفتاوى لإقامة المجتمع المتحضر الذى نصبو إليه جميعاً والذى يمنح المرأة ومنذ طفولتها حقوقها الإنسانية لخلق أجيال تعى المفاهيم الصحيحة وللقضاء على المعتقدات الخاطئة.

وأكد محافظ القاهرة، عزم المحافظة الجاد لبذل كل الجهد لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، لأن تظل المرأة المصرية محل اهتمام وتقدير واعزاز منا جميعاً.

وأوضح أن المرأة شريك أساسى فى تنمية الوطن، مشيرًا إلى أن إيمان القيادة السياسية بدور المرأة أتاح لها مساحة كبيرة لتقلد مناصب هامة فى الدولة كانت دومًا أهلا لها.

ومن جانبها أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أن المرأة تعيش الآن العصر الذهبى لها، حيث حرص رئيس الجمهورية على تقلدها كافة المناصب، وبدورها أثبتت قدرتها على النجاح فى كل ما تولته داعية الجميع لمحاربة المعتقدات الخاطئة التى تؤدى إلى هذه العادة المميتة التى تؤثر على الفتاة طوال حياتها مثمنة لجهود المجلس القومى للمرأة فى محاولة القضاء على هذه الظاهرة.

وأشارت مها مروان، مقرر المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، إلى أن مبادرة "احميها من الختان"، التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة الأمومة تأتى دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية فى مواجهة هذا العنف الجسدى والروحى الذى تتعرض له فتيات مصر ودعمًا لحقوقهن، وترسيخًا لمظاهر تكريمهن كما نصت عليه جميع الشرائع السماوية، وانطلاقًا من دستور 2014 ، والذى نصت الماده 11 منه على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وانطلاقًا أيضاً من استراتيجية تمكين المرأة 2030 والتى تسعى للقضاء على الظواهر السلبية التى تهدد حياة المرأة وسلامتها وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة فى كافة المجالات بما فى ذلك كافة أشكال العنف ضدها.

وأشارت مقرر المجلس القومى للمرأة بالقاهرة إلى أن المبادرة تهدف للتأكيد على أن ختان الإناث جريمة لا يمكن تبريرها تحت أى مسمى، لأنه يتم فيها امتهان كرامة المرأة ويسبب لها الأذى والألم طوال حياتها فى حالة اذا نجت من الموت، ويعاقب عليها قانون العقوبات المصرى فى آخر تعديل له بعقوبات مشددة تتراوح بين السجن والسجن المشدد والحبس لكل من أجرى ختاناً لأنثى، وكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه، كما يُعاقب القانون كل من روّج، أو شجع، أو دعا إلى إجراء ختان لإناث إلى آخر مجالات التجريم على النحو الذى ورد بالقانون.

ودعت مقرر المجلس القومى للمرأة بالقاهرة الجميع للعمل سوياً مع كافة الشركاء المعنيين بالقضية، واستغلال كافة الخدمات والإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لدينا والعمل على وضع خطة تشاركية متكاملة الأنشطة ومحددة الأدوار والمساهمات على مدار العام من يونيو 2021 حتى يونيو 2022.