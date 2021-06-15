وزير الخارجية يدعو نظيرته الليبية إلى زيارة مصر

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، بوزيرة الخارجية والتعاون الدولى الليبية نجلاء المنقوش، خلال مشاركتهما فى الاجتماع التشاورى العربى فى الدوحة، حيث ناقشا التطورات على الساحة الليبية واتفقا على أهمية الدفع قدماً بالخطوات والإجراءات المتفق عليها فى إطار العملية السياسية ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.





وأكد الوزير شكرى، وفقا لبيان صحفى، دعوته للوزيرة المنقوش للقيام بزيارة إلى مصر فى الأيام القادمة، وقد تم الاتفاق على موعد الزيارة لتتم فى إطار التشاور القائم بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، وعلى ضوء حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا فى مساعيها لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق فى إطار دولة ليبية مستقرة وبعيدة عن التدخلات الخارجية.

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