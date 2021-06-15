رئيس جامعة طنطا: استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة الطبية بالمستشفيات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، وضع استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية وفقًا لأحدث النظم والمعايير العالمية خلال برامج زمنية محددة بهدف الارتقاء الشامل بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى والمساهمة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة.





وأوضح رئيس جامعة طنطا، فى بيان اليوم، أنه تم البدء فى استلام التجهيزات الخاصة بمستشفى الجراحات الجديدة تمهيدًا للافتتاح التجريبى للمستشفى فى سبتمبر المقبل، موضحًا أن المستشفى بطاقة استعابية 760 سريرا و68 سرير عناية مركزة و18 غرفة عمليات تضم أحدث الأجهزة فى العالم.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه جار تطوير قطاع العنايات المركزة بالمستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها وإضافة أجهزة تنفس صناعى وغسيل كلوى جديدة إليها، موضحًا أن المستشفيات الجامعية بها 9 وحدات عناية تضم 280 سريرا وسيتم إضافة 86 سريرا جديدا بمستشفى الجراحات .

من جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه جار تطوير مستشفى الرمد بأحدث الأجهزة لإجراء جراحات الشبكية وزرع القرنية والجفون والحول وأمرض الأعصاب وجراحات التجميل.

وأضاف أنه يجرى تجهيز البنية التحتية بالمستشفيات وإعداد تجهيزات بمستشفى الكلى والمسالك البولية الجديد للروبوت الجراحى، حيث من المقرر تزويد المستشفى بأول روبوت فى وسط الدلتا لإجراء جراحات المسالك.