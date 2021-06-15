رئيس جامعة طنطا: استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة الطبية بالمستشفيات

وأوضح رئيس جامعة طنطا، فى بيان اليوم، أنه تم البدء فى استلام التجهيزات الخاصة بمستشفى الجراحات الجديدة تمهيدًا للافتتاح التجريبى للمستشفى فى سبتمبر المقبل، موضحًا أن المستشفى بطاقة استعابية 760 سريرا و68 سرير عناية مركزة و18 غرفة عمليات تضم أحدث الأجهزة فى العالم.
وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه جار تطوير قطاع العنايات المركزة بالمستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها وإضافة أجهزة تنفس صناعى وغسيل كلوى جديدة إليها، موضحًا أن المستشفيات الجامعية بها 9 وحدات عناية تضم 280 سريرا وسيتم إضافة 86 سريرا جديدا بمستشفى الجراحات .
من جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه جار تطوير مستشفى الرمد بأحدث الأجهزة لإجراء جراحات الشبكية وزرع القرنية والجفون والحول وأمرض الأعصاب وجراحات التجميل.
وأضاف أنه يجرى تجهيز البنية التحتية بالمستشفيات وإعداد تجهيزات بمستشفى الكلى والمسالك البولية الجديد للروبوت الجراحى، حيث من المقرر تزويد المستشفى بأول روبوت فى وسط الدلتا لإجراء جراحات المسالك.
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