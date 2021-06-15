صور.. محافظ القليوبية يفتتح 3 مكاتب بريد بمركز طوخ

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والنائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مكاتبَ بريد ميت كنانة وشبرا هارس وقرقشندة بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية.





وحضر الافتتاح عبده علوان نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون المناطق البريدية والنائب عزيز سابق عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها وجميعُ القيادات الإدارية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن هذا الافتتاح يأتى فى إطار تنفيذ خطة التطوير الشاملة التى ينفذها البريدُ المصرى لتطوير مختلف القطاعات بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حتى يحصل كلُّ مواطن على كل الخدمات بشكل لائق ومُيَسَّر، ولكى تصبح مكاتبُ البريد واجهةَ المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية، وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول المتطورة، إذ يستطيع المواطنُ من خلالها سدادَ مخالفات المرور، واستخراجَ شهادات الميلاد والقيد العائلى وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، وتجديدَ بطاقات الرقم القومى، وسدادَ فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة الى جميع الخدمات المالية والبريدية الأخرى التى يقدمها البريد المصرى".



وأشاد محافظُ القليوبية بالمجهودَ الذى يقوم به مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد فى تطوير المكاتب ونمذجتها داخل المحافظةُ بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات التى يقدمها البريد بكل سهولة ويسر، مشيرا إلى أن ما تم من تطوير داخل البريد المصرى تحت القيادة الحالية يعدُ طفرة غير مسبوقة، متمنيا الإستمرار على هذا الأداء المشرف.



وأوضح أن أعمال تطوير مكاتب البريد تتيح للمواطنين الإستفادة من العديد من الخدمات التى يقدمها البريد المصرى بكل سهولة ويسر منها خدمات الاحوال المدنية وسداد الفواتير، بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية التى يقدمها البريد المصرى مثل دفتر توفير البريد والحسابات الجارية ذات العائد اليومى وتحويل الأموال وصرف المعاشات و الطرود والخطابات العادية والمسجلة والسريعة.



وأشاد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتطوير الذى يشهده البريد المصرى حاليا خصوصا مكاتب البريد الجديدة التى تم افتتاحها بمركز طوخ محافظة القليوبيه مؤكدًا أن المحافظه شهدت تطوير 21 مكتب بريد فى مبادرة حياة كريمة من اجمالى 23 مكتبا فى المرحلة الأولى للمبادرة وهذا نجاح منقطع النظير مشيرا إلى ان هناك تعاون مثمر وتنسيق غير عادى بين مجلس النواب والهيئة القومية للبريد فى سبيل تحقيق طلبات المواطنين وتطوير مكاتب البريد.



جديرُ بالذكر أن منطقة بريد القليوبية تضم 199 مكتب بريد منتشرين على مستوى المحافظة من بينها 23 مكتبا ضمن مبادرة حياة كريمة تم الإنتهاء من تطوير 21 مكتب بريد منهم، كما أن مكتب بريد شبرا هارس الذى تم افتتاحه اليوم قائم على مساحة 104 أمتار مربعة وبه 7 شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء ويقدم كافة الخدمات ويخدم ما يقرب من 50 ألف نسمة ويعمل حتى السادسة مساءً اما مكتب بريد قرقشندة قائم على مساحة 124 مترا مربعا وبه 5 شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء ويخدم ما يقرب من 40 ألف نسمة ويعمل حتى السادسة مساءً ومكتب بريد ميت كنانة قائم على مساحة 75 مترا مربعا و به 7 شبابيك لتقديم كل الخدمات للعملاء ويعمل حتى السادسة مساءً علما بأن المكاتب مزودة بأحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة.