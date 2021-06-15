مسؤولة صينية: مصر والصين جسدتا مقولة الصديق وقت الضيق فى مواجهة كورونا

جاء هذا فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، خلال احتفالية تسليم جوائز مسابقة الكتابة للتعرف على الصين بعنوان (حكايتى مع الصين)، بمناسبة مرور 65 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، حيث سلمت القنصل العام الجوائز للفائزين بالمسابقة التى شارك فيها 85 متسابقا، فاز من بينهم 6 أشخاص.
وقالت إن البلدين صمدا - خلال السنوات الـ65 الماضية - فى مواجهة التغيرات الدولية المختلفة، وكانا نموذجًا للوحدة والتعاون المتبادل، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين تضم مختلف المجالات وقد بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
من جانبهم، أكد الفائزون عمق العلاقات المصرية - الصينية، مضيفين أن العلاقات الثنائية بين البلدين ممتدة ومستمرة مثل نهر النيل، مشيرين إلى عظمة وثراء وتفرد كل من الحضارة المصرية والصينية.
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