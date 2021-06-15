صندوق الأمم المتحدة للسكان: مصر تعد شريكا أساسيا وتاريخيا

جدة - نرمين السيد - وقال شبانه، وفقا لبيان وزعه المركز الإعلامى للأمم المتحدة للسكان: "انطلق من القاهرة الفكر الدولى الجديد حول معالجة ملف السكان من التركيز على عدد السكان إلى النظر فى رفاه السكان وحقوقهم، وقد تحول النقاش من الكم إلى الكيف، مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر الدولى حول السكان والتنمية فى القاهرة عام 1994 وإجماع 189 دولة على خطة عمل المؤتمر شكلت أساساً مهما لعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان وكل المراجعات التى تلت ذلك بما فيها قمة نيروبى لمتابعة تنفيذ خطة عمل مؤتمر القاهرة".

وأشار البيان إلى أن تصريحات المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان جاءت خلال حفل الاستقبال الذى نظم للإعلان عن انضمام الفنانة المصرية الشابة أمينة خليل سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر وعلى شرف إيب بيترسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق الأمم المتحدة للسكان الذى يقوم بأول زيارة رسمية له لمصر منذ تعيينه فى هذا المنصب حيث يعقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى للبحث فى سبل تعزيز التعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومختلف الشركاء والإطلاع على العمل الذى يتم فى واحدة من أكبر مناطق عمليات صندوق الأمم المتحدة للسكان فى المنطقة.

وقال شبانه إن جمهورية مصر العربية تعد شريكا أساسيا وتاريخيا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ونعتز بهذا التعاون مع شريك رائد فى العمل التنموى فى مجال السكان، حيث يعيش ثلث سكان المنطقة العربية.

وفى تعليقه على تعيين الفنانة أمينة خليل سفيرة شرفية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، شدد شبانة على دعم المكتب الإقليمى لهذه المبادرة من البداية وقال إن للسفراء الفخريين دورا مهما لتعزيز علاقة صندوق الأمم المتحدة للسكان وتواصله مع الجمهور، ووجود سفيرة يحبها الجميع ومتحمسة مثل أمينة خليل يعد فرصة عظيمة لتعزيز أجندة الحقوق وضمان حصول النساء والفتيات على خيار الاستقلال الجسدى.