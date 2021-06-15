أول رد من مطار القاهرة على واقعة ”متحرش المطار”

قالت شركة ميناء القاهرة الجوي إنه بالاشارة إلى الفيديو الذي تم نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي والتي عرف باسم «متحرش المطار» أمس ١٤ يونيو والمتضمن شكوي إحدى الراكبات القادمة على رحلة بيروت بتعرضها للتصوير من أحد العاملين بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة، تفيد شركة ميناء القاهرة الجوى بأنه تم إيقاف العامل اعتباراً من اليوم وسحب تصريحه الجمركي لحين الإنتهاء من التحقيقات بواسطة الجهات المعنية.
وأكدت إدارة مطار القاهرة الجوي أنها تحرص على سلامة جميع الركاب المترددين على المطار وأنها لا تتهاون في محاسبة أي متجاوز أو مقصر في تأدية الواجب من جميع العاملين.
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