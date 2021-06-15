وزير الخارجية: إصرار إثيوبيا على الملء الثانى للسد دون اتفاق يخالف القانون الدولى

قال وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، الثلاثاء، إن إصرار إثيوبيا على الملء الثانى لسد النهضة دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولى. جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث قضية سد النهضة. وأطلع الوزير شكري نظراءه العرب على جهود مصر وإرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث.

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