محمد حسين يعقوب أمام المحكمة: حسن البنا أسس الإخوان للوصول إلى الحكم.. وطاعة ولي الأمر واجبة

تواصل الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، سماع أقوال الشهود فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

واستكملت المحكمة سماع شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، وعن سؤال المحكمة للشاهد عن جماعة الإخوان رد قائلا: "حسن البنا أسس الجماعة لعمل الخلافة وللوصول للحكم لإعادة الخلافة، ولا يجوز اتباع شخص إلا النبى ولا اتباع جماعة إلا جماعة النبى".

واستكملت المحكمة سماع شهادة محمد حسين يعقوب، ووجه رئيس المحكمة حديثه للشاهد قائلا: ورد فى شهادة بعض المتهمين أنهم كانوا ملتزمين ثم مروا فى مراحل تطور فى الالتزام وكان التزامهم دينى، ثم امتثلوا للمرحلة الثانية وهى التأثر بالفكر السلفى، ثم انتقل للتأثر بالفكر السلفى التكفيرى، وما هو الفكر السلفى؟

وهنا رد الشاهد: هذا السؤال يوجه لدعاة الفكر السلفى، الشيخ محمد حسان يخاطب الملتزمين وأنا أخاطب العوام، ولا أعلم عن وجود فكر سلفى تكفيرى، وصدقا لا أعلم، فالسلفى سلفى والتكفيرى تكفيرى.

وهنا قال رئيس المحكمة، إن أحد المتهمين انتقل لمرحلة الفكر الجهادى، ثم انتقل للفكر الداعشى، فما تعرفه عن هذا؟ وهنا رد الشاهد قائلا: "لا أعلم".

وعن سؤال المحكمة عن معنى جهاد الكلمة، رد الشاهد قائلا: "معنى جهاد الكلمة فى رأيى أن نكثر من وجود الصالحين لكى لا تهلك الأمة، وانتمى إلى مذهب الحنبلى، لا يوجد الآن خليفة لعدم إجماع المسلمين لخليفة فى العالم كله، ولكن رئيس الدولة ولى أمر.

وعن سؤال المتهم حول قول أحد المتهمين إنه تطور فكره للفكر الجهادى، وهنا رد الشاهد قائلا : "مسألة أنه تكفيرى أو جهادى هذا شأنه"، وعن سؤال المحكمة عن قول متهم إن الجهاد فى سبيل الله حدوث عمليات إرهابية ما قولك، وهنا رد الشاهد: "هذا مضلل، ولا يوجد عاقل يقول هذا، واللى وصله لذلك جهله، والنت الآن يجعل الشخص يدخل ويشوف حاجات أغرب من الخيال من الإلحاد والكفر فهذا هو السبب".

ووجه رئيس المحكمة سؤال للمحكمة ظهرت جماعات وتعددت مسمياتها مذل داعش وتنظيم القاعدة، وهل تختلف جميعها فى الفكر والمضمون، وهنا رد الشاهد لا أدرى من هؤلاء، حضرتك ممكن تسألنى عن أنصار السنة انا أبحث عن القلوب، انا سمعت عن تزظي القاعدة ولكن هذا ليس موضوعى.

وعن سؤال المحكمة عن معرفة الشاهد عن فارس أبو جندل والذى جاء فى كتابه البحث عن رجال الجيش والشرطة؟، وهنا رد الشاهد أول مرة أسمع عنه ولا يجوز قتل المسلمين.