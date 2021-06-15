/635948/بعد-موجة-هجوم-عنيفة-من-النواب-زعيم-الأغلبية-يوجه-رسالة-لوزير-البترول

وجه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، رسالة لوزير البترول، طارق الملا، بعد موجة الهجوم الحاد عليه من الأعضاء أثناء جلسة البرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن حديث زعيم الأغلبية، أشرف رشاد، لوزير البترول، طارق الملا بالجلسة العامة بالبرلمان.

زعيم الأغلبية: كلنا ثقة فى الوزير لحل كل المشاكل

وقال زعيم الأغلبية، أشرف رشاد:« لولا أننا كلنا ثقة فى الوزير أن تحل هذه المشاكل لما كان حرص النواب على طرح تلك المشاكل».

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أشرف رشاد: "نحمل التقدير لشخصك الكريم وقدرتك على حل تلك المشاكل".

وكان وزير البترول، طارق الملا، قد تعرض لموجه من الانتقادات الحادة، بشأن عدد من النقاط المحددة فى قطاع البترول، والتى اتجه عددًا منها إلى المصارحة بوقائع فساد حاصلة.

النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، كشف فى كلمته الأولى، على إحدى الوقائع المتعلقة بالتربح فى قطاع البترول، من قبل أحد القيادات. وقال زعيم الأغلبية فى مستهل حديثه:« قصتى اليوم حول رجل يتولى أحد القطاعات بوزارة البترول، هو مثلنا يأكل ويشرب ويمشى بالشارع، ولكنه به صفات ليس بالبشر، فقبل نهاية خدمته تم نقله لإحدى الشركات الكبرى فى قطاع البترول ليحصل على مكافأة كبيرة عند نهاية خدمته، وقد يكون ذلك من باب التقدير له ولجهوده، ثم تم صرف له اربع سيارات من عدة جهات مختلفة، وقد يكون ذلك أيضا نظرا لأنه يعمل 24 ساعة فى اليوم».

كما أشار زعيم الأغلبية، النائب أشرف رشاد، إلى أن هذا الشخص، قد قام بتعيين ابنتيه وزج احدى ابنيه فى القطاع، وقد يكون ذلك أيضا من باب صلة الرحم، ثم حضر بروحه اجتماعات الجمعيات العمومية لعدة جهات، والحصول على بدلات ومكافات، وقد يكون ذلك من باب الإهتمام بمشاركة الافكار".