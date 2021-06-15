سليمان وهدان : فاتورة الغاز الطبيعي محمله بأعباء لإنعاش جيوب مسئولي وزارة البترول«صور»

/635950/سليمان-وهدان--فاتورة-الغاز-الطبيعي-محمله-بأعباء-لإنعاش-جيوب-مسئولي-وزارة-البترولصور

طالب النائب سيلمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد ، وزير البترول المهندس طارق الملا بضرورة مراجعه فواتير الغاز الطبيعي فاتوره ، لانها محمله باعباء لانعاش جيب السادة مسئولي وزارة البترول ولابد من مراجعه الفاتوره بها 17 بند لايعلم عنها احد .

دوت الخليج يرصد كلمة النائب سليمان وهدان بالجلسة العامة لوزير البترول

واضاف خلال الجلسه العامه اليوم لمناقشة طلبات الاحاطه لمواجهه وزير البترول ، وان ماتحدث به النواب انعكاس لهموم الشعب المصري مع العالم ان هناك اكتشافات للغاز الطبيعي ونهضه كبيره ، ولابد من ادخال الغاز الطبيعي الي المنازل

وتابع النائب سليمان زهدان ،بان محافظه بورسعيد بها حقل ظهر وهناك مشكله بتستفزنا وهي تعيينات بشركات البترول بطرق ملتفه ،وملتويه وهناك 15 واحد تم تعيينهم في شهر متسالا هل التعييانات مقصوره علي روساء شركات البترول . ووجه وهدان التحيه الي ووزير البترول علي ماتقوم به الوزارة من انجازات واكتشافات تساهم في دعم الدخل القومي للدوله .

جاء هذا خلال كلمة النائب سليمان وهدان بالجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، حيث شهدت الجلسة هجوما شديدا من نواب البرلمان على سياسة وزير البترول والثروة المعدنية ، لدكتور طارق الملا، وكان من المقرر أن تناقش الجلسة عدد من طلبات الاحاطة، والأسئلة الموجهة للوزير،بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمحافظات الجمهورية، وتعيينات بقطاع البترول.