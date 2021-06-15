/635951/نائب-لوزير-البترول-رؤساء-شركات-غاز-بيقبضوا-نص-مليون-جنيه-في-الشهر-ده-من-دم-الغلابة-والفقراء

شن فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، بسبب مشكلات التعيينات وزيادة أسعار الغاز.

وقال النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان: أكبر شركات البترول والغاز حرامية، والقراءات بتتاخد مرة واحدة بس، وبعد كده يضربوا الفواتير على المواطنين هل ده عدل؟". وتابع: "أزاي وأنا في نائب في قنا، أري محصلين في شركات الغاز، من أسيوط ومحافظات مجاورة". وقال: "بنشوف رؤساء شركات بترول وغاز، مديرينها بيقبضوا نص مليون جنيه في الشهر، ده من دم الغلابة والفقراء، اللي بترفوعوا عليهم اشتراكات الغاز وبقت بالآلاف".

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