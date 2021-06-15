برلماني بجلسة وزير البترول أمام النواب:حرصت علي الحضور رغم توقف قلب والدي..وأدعوا زملائي الدعاء له

/635952/برلماني-بجلسة-وزير-البترول-أمام-النوابحرصت-علي-الحضور-رغم-توقف-قلب-والديوأدعوا-زملائي-الدعاء-له

طالب النائب محمد عرفات، من أعضاء مجلس النواب، خلال كلمته فى الجلسة العامة بالدعاء لوالده ، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة ، قائلا : والدى جابرا للخواطر وهناك محاولات لإنعاشه قلبه الذى توقف ... وارجو من الزملاء الدعاء له ".

دوت الخليج يرصد كلمات النواب خلال الجلسة العامةبشأن الغاز الطبيعي وتعيينات وزارة البترول بحضور الوزير

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاسئلة الموجهة لوزير البترول.

الغاز الطبيعي

وقال النائب محمد عرفات ،عضو مجلس النواب، رغم علمه بتوقف قلب والده قبل الجلسة، ولكن أمانة المسئولية تحتم عليه ،مناقشة طلب الاحاطة الموجه لوزير البترول، لافتا إلى ان مصر من ضمن أول 6دول فى العالم فى إنتاج الغاز الطبيعي، وعلى الغرم من ذلك مصر كلها محتاجة غاز طبيعي.

وتابع النائب محمد عرفات، :" ارجو ان يكون لنا خطة زمنية بجدول زمنى واضح لتوصيل الغاز الطبيعي فى قري ونجوع مصر".

جاء هذا خلال كلمة النائب سليمان وهدان بالجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، حيث شهدت الجلسة هجوما شديدا من نواب البرلمان على سياسة وزير البترول والثروة المعدنية ، لدكتور طارق الملا، وكان من المقرر أن تناقش الجلسة عدد من طلبات الاحاطة، والأسئلة الموجهة للوزير،بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمحافظات الجمهورية، وتعيينات بقطاع البترول.