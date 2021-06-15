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محمد أبو العنين: آن الآوان أن يفتح الباب أمام المستثمر الصغير في قطاع البترول«صور»

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قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، السخونة في الجلسة اليوم وملاحظات النواب على وزير البترول تؤكد حرص أعضاء المجلس وإحساساهم بالمسئولية أمام دوائرهم.

دوت الخليج يرصد كلمة النائب محمد أبو العنين فى الجلسة العامة لوزير البترول 

الاستكشافات المعدنية 

وتابع النائب محمد أبو العنين، وكيل مجلس النوابن في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان بحضور طارق الملا، وزير البترول: هذا الكلام لا يقلل المجهود الذي تقوم به وزارة البترول خصوصا فيما يتعلق بمجال الاستكشافات.

وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن ملخص المطلوب، هو توصيل الغاز للمنازل والتعيينات، قائلا: "والنواب عندهم حق في ذلك".

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الاستثمارات فى قطاع البترول 

وأكد النائب محمد أبو العنين،وكيل البرلمان، أن قطاع البترول احتل المركز الأول في الاستثمارات، مشيرا إلى أنها 74% من إجمالي الاستثمارات، فضلا عن أن القطاع يمثل 24% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتسائل النائب محمد أبو العينين: ما هو الوزن النسبي للعمالة بعد هذه الزيادة في الاستثمارات بقطاع البترول؟، متابعا: آن الآوان أن يفتح الباب أمام المستثمر الصغير في قطاع البترول.

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وطالب النائب محمد أبو العنين، وكيل مجلس النواب، بأن يكون هناك شركات للاكتشاف والإنتاج بما يساهم في جعل مصر سوق مركز في مجال البترول، لاسيما في ظل وجود كبير للشركات الأجنبية العاملة في مصر بقطاع البترول.

وشدد النائب محمد أبو العينين، على ضرورة أن يكون إنشاء الشركات في كل المناطق على مستوى الجمهورية، وخصوصا في الصعيد لتوفير فرص عمل.

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وقال النائب محمد أبو العنين : إتاحة الفرصة أمام المستثمر الصغير للمساهمة بـ100 جنيه وألف جنيه بما سيعمل على توفير فرص العمل.

وأكد وكيل مجلس النواب، على أهمية العمل على تعظيم القيمة المضافة للصناعات الجديدة، لاسيما في مجال البترول، قائلا: كلنا ثقة في الوزير بأن يقوم بذلك.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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