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ولاء عبد الفتاح: وزارة البترول لا تشعر بالمواطن..وتوصيل الغاز أبسط حقوقه «صور وفيديو»

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طالبت النائبة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، بضرورة توصيل الغاز الطبيعي لقري ونجوع مصر، مشيرة إلى وجود مراكز رئيسية بمحافظة الدقهلية تفتقر إلى وجود  ،لم يصل إليها الغاز الطبيعي إلى الآن،مثل مركز المنصورة ودكرنس،والذي يخدم 8 وحدات محلية و40 قرية.

  دوت الخليج يرصد كلمة النائبة ولاء عبد الفتاح بالجلسة العامة لوزير البترول

 

وقالت النائب ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب ، أن وزارة البترول  أحد أهم قطاعات التمنية الاقتصادية،إضافة إلى  أنها تعد عمود برامج خطة التنمية الاقتصادية، لافتة إأن المواطن البسيط فى القري والنجوع لا يشعر بحجم هذه الموارد والاستثمارات، بسبب وجود فجوة كبيرة بين الوزارة  والمواطن فى القري،مشيرة إلى  بالرغم من توجيه الرئيس السيسي بتطوير قري الريف المصري، مشيرة إلى أن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أبسط حقوق الإنسان .

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الغاز الطبيعي 

وأشارت النائبة ولاء عبد الفتاح ، عضو مجلس النواب،إلى أن الوزارة وعدت بتنفيذ محطة غاز طبيعي تخدم مركز دكرنس المنصور ودكرنس المطرية، ولكن لم نشهد اي منها على أرض الواقع. 

 

جاء هذا خلال كلمة النائبة ولاء عبد الفتاح بالجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، حيث شهدت الجلسة هجوما شديدا من نواب البرلمان على سياسة وزير البترول والثروة المعدنية ، لدكتور طارق الملا، وكان من المقرر أن تناقش الجلسة عدد من طلبات الاحاطة، والأسئلة الموجهة للوزير،بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمحافظات الجمهورية، وتعيينات بقطاع البترول

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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