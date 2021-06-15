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نائب ساخرا من عدم حضور وزير البترول اجتماعات البرلمان : يمكن بيتكسف

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سخر النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، من عدم حضور وزير البترول إجتماعات البرلمان، قائلا،:" يمكن بتكسف، أو مش بيحب يواجه"

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة لوزير البترول.

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وقال النائب شكيب فى كلمته ساخرا،:" النواب زعلانين من عدم حضور الوزير للمجلس، ليه ياجماعة، ما يمكن بيتكسف أو مش بيحب يواجه"

واستعرض النائب عدد من المشكلات التى يعانى المواطنين منها، مشيرا إلى أن فى ظل مبادرة حياه كريمة للمواطن المصرى، نجد المواطن الذى وصل الغاز الى بيته، القارئ لايذهب اليه، ثم يتم قطع الغاز عنه، فى الوقت الذى تم الغاء الاسطوانة، فماذا يفعل المواطن"

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وانتقد عدم وجود تعيينات لابناء سوهاج فى وزارة البترول، مطالبا بالمساواه بين كافة المحافظات، قائلا:" الناس ماسكة فينا بسبب التعيينات."

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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