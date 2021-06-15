لاعبو الأهلي يصلون مطار القاهرة قبل السفر لتونس

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مطار القاهرة؛ استعدادا للسفر إلى تونس لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة اللاعبين؛ استعدادا للسفر إلى تونس وجاءت كالتالي:

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.

المستبعدين من قائمه المارد الأحمر لمواجهة الترجي :

مروان محسن - محمود متولي - كريم نيدفيد - محمد حسام النجار - حمزة علاء - عبد الرحمن أشرف "مانو"- محمد محمود - أحمد سيد عبد النبي - محمد اشرف.

الشيف الدالي يرافق بعثة الأهلي إلى تونس

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اصطحاب الشيف محمد الدالي؛ لمرافقة بعثة الأهلي إلى تونس، وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على اصطحاب الشيف الدالي؛ للتنسيق مع إخصائي التغذية بالفريق عبد الرحمن سعيد، وللحفاظ على البرنامج الغذائي للاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس. وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى تونس عصر اليوم، وينضم علي معلول وأليو ديانج والتر بواليا لبعثة الفريق في تونس.

أستقرت وزارة الصحة التونسية على عدد 5 الأف متفرج بمباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب رادس ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء ذلك العدد بعد مطالب نادي الترجي التونسي بضرورة تواجد عدد جماهيري في لقاء الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تنطلق في السابعة مساء الأثنين المقبل ، خاصة بعد خروج الجماهير للشوارع والمطالبة بالحضور خلال مواجهة الفارس الأحمر والترجي التونسي.