لكسر بالخط الناقل.. ضعف المياه عن بعض مناطق المندرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ضعف الخدمة عن مناطق "شارع النبوى المهندس- العماروة الكبرى – الزهور- الحرمين"، نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 500 مم بشارع "النبوى المهندس - أمام مسجد الفرج – المندرة".





وأعربت الشركة، عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة. كما أعلنت الشركة، عن تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 ومن أى محمول 035815700 الواتس آب 01210767877.

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