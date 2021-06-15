محافظ كفر الشيخ: إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بتكلفة 10 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جار العمل لبناء منظومة متكاملة قادرة على تحقيق التحول الرقمى بنجاح والانتقال من الشبكة التقليدية إلى الشبكة الذكية والتعامل مع التحديات والمشكلات التى يواجهها قطاع الكهرباء بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعى والحلول الأخرى المتميزة واستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية لبناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة فى هذا المجال، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 10 ملايين و848 ألف جنيه.





وأوضح محافظ كفر الشيخ أن ذلك تم بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، ورعاية المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، مؤكدا رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة فى جميع المناطق.

وقالت المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، أنه تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط بقرى شمال دسوق والتى شملت "إحلال وتجديد مغذى شابه وتغيير موصلات 32 عامودا وبرجا و11كم موصلات ليستفيد منها القرى المذكورة، بتكلفة 710 آلاف جنيه، كذلك احلال وتجديد كومباكت المرور بقرية كفر إبراهيم بـ1 كومباكت ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 67 ألف جنيه.

وأضاف المهندس محمد عسل، مدير ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالمحافظة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار تضمنت "إحلال وتجديد شبكات الكهرباء لقرى جنوب دسوق والتى شملت "إحلال وتجديد محطة دياى من محطة شبراخيت بـ 1.376 كم كابلات متوسط ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 3 ملايين و 514 ألف جنيه، كذلك إحلال وتجديد مغذى الزحاليق ب 21 عامود وبرج ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 256 ألف جنيه، وإحلال وتجديد تقسيم مغذى أبومندور بـ9 أعمدة وأبراج و1 كومباكت و3 كم موصلات بـ 4.175 كم كابلات ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 4 ملايين و419 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مغذى دخول 16 تعدية "ل، ت" محلة دياى بـ 238 م كابلات ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة مليون و882 ألف جنيه.