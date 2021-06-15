الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام رسوم التوثيق والشهر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 67 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

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