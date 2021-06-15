رئيسة القومي للمرأة تستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في مكتبها إيب بيترسن مساعد الأمين العام للامم المتحدةو نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له لمصر منذ تعيينه في هذا المنصب، هدفت زيارة بيترسن للمجلس بحث سبل التعاون بين الجانبين و التعرف أكثر على جهود مصر والمجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة والنهوض بها.

وقد رحبت الدكتورة مايا مرسي بالسيد بيترسن في مصر ، مستعرضه اهم الانشطة والخدمات التي يتعاون المجلس في تنفيذها مع صندوق الامم المتحدة للسكان بمصر الحالية و المشروعات المستقبلية .

واشارت الدكتورة مايا مرسي ان اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة تحتفل خلال شهر من الان ب"شهر بدور " الذي يأتي تزامنا مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث.، مشيرة اننا نحتفل هذا العام بالجيل الثالث من قوانين تجريم ختان الاناث، حيث صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث ، وهو انتصار حقيقي للمرأة والفتاه المصرية

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس أطلق هذا العام تقريراً حول "الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020"، والذي هدف الى تسليط الضوء على أهم نتائج الاستراتيجية، وعرض الانجازات والانشطة التفصيلية المنفذة تحت كل محور من محاورها، منذ إطلاقها في أبريل 2015 وحتي أبريل 2021،

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي الى حملة " التاء المربوطة سر قوتك " التي اطلقها المجلس القومي للمرأة في عام 2016، وأصبحت منذ ذلك الوقت علامه مميزة للمجلس ، مضيفة إلى أن جميع الحملات التي ينفذها المجلس تندرج تحت حملة " التاء المربوطة " ، مشيرة ايضاً الى حملات طرق الأبواب التي ينفذها المجلس في كافة المحافظات لتوعية السيدات في مختلف المجالات ، لافته ان اخر هذه الحملات هي حملة لطرق الابواب ينفذها المجلس حالياً ضمن مبادرة "احميها من الختان " لتوعية السيدات بالقانون الجديد واضرار الختان على الفتيات .

كما اشارت الدكتورة مايا مرسي الى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يشرف عليه لجنة وزارية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزارات المعنية وبعض المجالس المتخصصة من بينها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للسكان والمركز الديموغرافي، وهو مشروع غير مسبوق، يأتي من بين اهدافه العمل على ضبط معدلات النمو السكاني بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي.

من جانبه أعرب السفير ايب بيترسن عن سعادته باتاحة الفرصه له لزيارة المجلس القومي للمرأة والتعرف عن قرب عن جهود مصر والمجلس في مجال تمكين المرأة ، مشيد بالتعاون البناء القائم بين المجلس وصندوق الامم المتحده للسكان بمصر والذي يهدف الى تمكين المرأة والنهوض بها .

كما أشاد بالمشروع القومي لتنمية الاسره المصرية وإتجاه الحكومة المصرية الى وضع خطة واستراتيجية وطنية ضمن اولوياتها لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية التي تؤثر على معدلا النمو الاقتصادي ، مما يضمن التزام كافة المؤسسات والوزارات بالعمل عليها .

وفي الختام قام السفير بيترسن بجولة تفقدية بالمجلس القومي للمرأة تفقد خلالها كل من مكتب شكاوى المرأة ومركز تنمية مهارات المرأة .