/635949/خلايا-النحل--صولات-وجولات-لنواب-التنسيقية-مع-الوزراء-والمسؤولين-بلا-توقف

يواصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانغماس في العمل الجماهيري والوطني، وتأدية الأدوار التي تبرهن على تقديم سياسة بمفهوم جديد، تعتمد على تلية رغبات المواطنين، والاشتباك مع قضايا حياة الناس بشكل يبعد عن الاستعراض ولايستهلك التصريحات الإعلامية.

يرصد دوت الخليج جهودا جبارة تم بذلها خلال الأيام والساعات القليلة الماضية، التي انطلق فيها رجال التنسيقية لبحث مصلحة الوطن و هموم المواطن، مع رئيس جهاز حماية المستهلك، وقبله رئيس جهاز الشهر العقاري، بخلاف سلسلة من اللقاءات مع الوزراء في الحكومة، وذلك بالتوازي مع التزام كامل بحضور الجلسات البرلمانية والمشاركة الفعالة والجدية في الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية في مجلسي النواب والشيوخ.

الشهر العقاري

تتمتع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحالة نشاط، مكنتها من تقديم أداءا مغايرا للقوى السياسية التي تركت انطباعات غير إيجابية لدى المواطن خلال العقود الثلاثة الماضية، فلا وجود للترهل أو الكسل أو تسويف الملفات، حيث دشنت التنسيقية أولى جلسات الحوار المجتمعى الذى تجريه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قانون الشهر العقارى، وذلك استجابةً للشارع المصرى الذى أصابه القلق حيال هذا القانون، وتستهدف التنسيقية صياغة نتائج توافقية تعبر عن آراء كافة التوجهات السياسية وبما يراعى مصالح المصريين.

وكانت الجلسة بدأت بكلمة رئيس مصلحة الشهر العقارى، جمال ياقوت، حيث استهل كلمته بتوضيح أهمية قانون الشهر العقارى باعتباره قانون يمس 100 مليون مواطن، وهو قانون لا يمكن الاستغناء عنه، لأن الشهر العقارى يتعامل مع ثروة مصر الخفية والمهدرة.

وتابع "ياقوت" حديثه بإعلان نسبة تسجيل العقارات فى مصر والتى لا تتجاوز 7 فى المائة، فهناك 93 % من العقارات غير مسجلة لكنها قابلة للتسجيل وهو ما نسعى إليه، وبالحديث عن رؤية مصلحة الشهر العقارى فى المستقبل.

وصرح "ياقوت" أن قانون 114 لسنة 146، يحتاج إلى الحذف واستبداله بقانون جديد، لأنه لا يمكن الاعتماد سنة 2021 على قانون صدر سنة 146، فعدد العقارات فى مصر الآن يختلف عن عدد العقارات منذ 70 عامًا.

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقارى، أن اقتصاد البلد قائم على الثروة العقارية، ولا يمكننا الاعتماد على تعديلات فى القانون تعالج مشكلات لحظية، وأكد أنه لا يريد أن يرتبط قانون الشهر العقارى بقوانين أخرى، فتسجيل الملكية لابد أن يكون بمعزل عن مشكلة الخدمات أو التصالح على مخالفات البناء وغيرها من المعوقات الأخرى.

وبدأ نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى توجيه الأسئلة لرئيس مصلحة الشهر العقارى، حيث قام النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية بالسؤال حول ملامح التعديلات التى تجريها مصلحة الشهر العقارى على القانون.

وأجاب "جمال ياقوت" بأن التعديل الأول يتضمن تقليل مدة الطلب على التسجيل من سنتين إلى شهر واحد، حتى يقدم صاحب الطلب كل ما لديه من مستندات مرة واحدة دون المرور فى دورة عقيمة من الإجراءات التى تطول مدتها.

حماية المستهلك

في لقاء شديد الأهمية، التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الإثنين رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام الدين بمقر الجهاز، و استقبل المهندس أيمن حسام الدين، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مُرحبا بهم ومُعربا عن سعادته باللقاء وبرغبته في التعاون مع التنسيقية للنهوض بأداء الجهاز.

خلال وجود الوجوه الواعدة لقيادات التنسيقية، تحدث المهندس أيمن عن تاريخ الجهاز وعرف الأعضاء عن نفسه بصورة تفصيلية، كما ذكر أبرز التحديات التي تواجه تطوير الجهاز، فيما استمع له أعضاء التنسيقية وقدموا له بعض الحلول والمقترحات، وتقدم رئيس الجهاز بعدة مقترحات ومطالب وهى:

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بالكامل حيث أن القانون قوي ولكن لائحته التنفيذية تفتقد الكثير من التفاصيل، تعديل اللائحة الخاصة بالموارد البشرية ليتسنى تحقيق العدالة بين العاملين، رفع ميزانية الجهاز حتى ولو من خلال صندوق دوت الخليج، وأن يعمل رئيس الجهاز على تدشين خط لأسر الشهداء مطالبا التنسيقية بمنحه قاعدة بيانات لهم بهدف تسهيل أية إجراءات تخصهم عند التعامل مع الجهاز.

للجهاز 15 فرع بينهم ما يقرب من 8 غير ملائمين، يعمل رئيس الجهاز على خطة لغلق فروع الجهاز الغير ملائمة والوصول بعدد فروع الجهاز لـ100 فرع مهيأ بنهاية 2022 وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، يعتزم كذلك عمل لوجو له لينك للمواقع الرسمية التي تبيع منتجات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حتى يتمكن المواطن من التعرف على المواقع الحقيقة.

فيما اقترح أعضاء التنسيقية توقيع بروتوكول تعاون بين التنسيقية والجهاز، يفتح خط تواصل مباشر بين الطرفين يتم من خلاله التواصل مع الجهاز لحل ما يرد لنواب التنسيقية من شكاوى المواطنين فيما يندرج تحت مهام الجهاز، وفي المقابل يعمل النواب على مناقشة العوار القانوني بقانون الجهاز ولائحته التنفيذية، وتقديم التنسيقية الدعم للجهاز من خلال نواب المحافظين.

لقاءات الوزراء

يجيد كوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الوقوف على مسافة واحدة من السلطة التنفيذية، يواجهون الوزراء تحت القبة، لكن يسعون لإدارة حوار ديمقراطي مثمر معهم خارج البرلمان، يستخدمون ادواتهم الرقابية، دون ان يفوتوا الفرص على الجلوس بطاولة مشتركة لبحث متطلبات المواطنين.

وفي هذا الإطار من السياسة بمفاهيم متطورة وحديثة، التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، منذ أيام، عدداً من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية، بمقر الوزارة حيث تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المهمة التي تمس حياة المواطنين بمختلف المحافظات، واستعراض جهود الوزارة في عدد من الملفات التي تهم المواطن.

وبعدها التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، وفدًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، لمناقشة وبحث مجالات عمل الوزارة وما توفره الدولة المصرية للمواطن المصري من خدمات، وقد أعرب وفد التنسيقية عن سعادته وشكره لوزارة القوى العاملة متمثلة في الوزير على حسن إدارة ملف وضع مصر العمالي في الخارج وبالتحديد في منظمة العمل الدولية، وجهود الوزارة لخروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة بمنظمة العمل الدولية، بما يؤكد أن الملف الملف العمالي المصري يسير بخطى جيدة وثابتة