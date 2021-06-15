/635959/مباحث-القاهرة-تضبط-المتهم-بإلقاء-ماء-نار-على-وجه-طليقته-وتشويهها-في-التجمع

نجحت مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اليوم الثلاثاء، في إلقاء القبض على المتهم بإلقاء ماء نار على وجه طليقته لتشويها، في منطقة التجمع.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما، تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول سيدة مصابة بحروق بالغة في وجهها وجسدها في منطقة التجمع بالقاهرة ، و انتقل على الفور رجال المباحث إلى المكان لكشف غموض الواقعة.

اقوال المجني عليها أمام جهات التحقيق

وقالت المجنى عليها، أمام جهات التحقيق حول الواقعة، أن طليقها مالك مصنع ألقى ماء نار على وجهها وجسدها؛ بسبب مشاكل متكررة بينهما، وذلك بعدما تم تطليقها خلعا في 2017 وساءت العلاقة بينهما، ما دفعه لتحرير العديد من المحاضر ضدها خلال الفترة الماضية.

العقوبة

حددت المادتان 240، و241 من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد، حيث تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".