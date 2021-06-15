/635960/طارق-حامد-حلقة-جديدة-في-مسلسل-أزمات-الزمالك-تفاصيل

يبدو أن الفترة الحالية في نادي الزمالك تأبى المرور دون وجود حلقة جديدة من مسلسل الأزمات داخل القلعة البيضاء بعد أبناء رحيل فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض ، ويعد طارق حامد متوسط ميدان الزمالك الأخر هو بطل الحلقة الجديدة.

وعلم دوت الخليج أن طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يشكو من قيمة عقد اللاعب مع القلعة البيضاء بسبب خصم قيمة الضرائب والقيمة المضافة من عقده.

ويحصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك على 13 مليون جنية في الموسم وهو قيمة التعاقد بين الطرفين لكن ينقص قيمة العقد بشكل كبير بعد خصم القيمة المضافة والضرائب ، الأمر الذي يعد نقص في قيمة العقد بدرجة كبيرة وهو ما يراه اللاعب غير مناسب في ظل قرابة اللاعب على الإعتزال.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب لتوفيق الأوضاع مع طارق حامد كونه أحد كبار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الوقت الحالي ، و من أفضل اللاعبين داخل القلعة البيضاء ، في ظل حرص الفارس الأبيض على الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

الزمالك يفتح حساب رسمي برقم 1911

كشف حسين السمري المدير النشاط الرياضي في الزمالك سابقاً، والمدير التنفيذي للنادي في الفترة الحالية، يكشف عن حساب خاص للزمالك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدانن من داخل استوديو دوت الخليج.

قال حسين السمري: “ الزمالك بالفعل قام بعمل حساب خاص له في الأيام الماصية القليلة”.

وأضاف حسين: “سيتم الإعلان عن حساب بشكل رسمي في الفترة القادمة، لجمع التبرعات من محبي الزمالك”.

وزاد السمري: “حساب الزمالك بالفعل لم يتم نشرة بشكل رسمي في الفترة الحالية، وبالفعل تم دخول الحساب 5 مليون جنيه”.

وواصل حسين: “رقم حساب الزمالك هو 1911 وسيتم الإعلان عنه في الفترة القريبة في محاولة جمع التبرعات من محبي القلعة البيضاء، ويأتي ذلك في بنك الأهلي المصري وبنك مصر”.

واختتم السمري: “سيكون هناك رقم مذهل في الحساب بعد نشرة بفترة قصيرة، وسيتم نشر ذلك بشكل رسمي، ويأتي ذلك في محاولة حل أزمة الزمالك”.