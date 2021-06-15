«أنا في منتهى السعادة».. أول تعليق من وزير البترول بعد الهجوم عليه بجلسة البرلمان

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قال وزير البترول طارق الملا، أننا كنا نستورد الغاز الطبيعى، فى الفترة من عام 2014 حتى 2016، بقيمة 2.5 مليار دولار، والآن أصبحنا نصدر الغاز الطبيعى.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن تصريحات وزير البترول طارق الملا، فى الجلسة العامة اليوم.

الجلسة العامة بمجلس النواب بحضور وزير البترول

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للرد على طلبات الإحاطة التى ناقشها النواب اليوم. واضاف وزير البترول، أيضا الميزان التجارى فى قطاع البترول، أصبح ايجابى، حيث حققنا فى عام 2020/2021نحو 615 مليون دولار وهو أمر ايجابى للغاية، ولاسيما وأن أزمة كورونا مازالت مؤثرة.

وزير البترول: ما تحقق فى قطاع الغاز الطبيعي لم يأتى بالصدفة

وتابع وزير البترول، طارق الملا، ما تحقق فى قطاع الغاز الطبيعى، لم يأتى بالصدفة، وانما هناك استراتيجية وخطة يتم تنفيذها بعناية ومتابعتها سنويا، مشيرا إلى أنه من أبرز النتائج فى ذلك الشأن، تاسيس منتدى غاز المتوسط، والذى يضم دول الجوار وانضم اليه عدد من الدول الأجنبية والأوربية، ما يدل على نظرة التقدير والاحترام من تلك الدول تجاه مصر.

وأضاف، ايضا، ما تم من مد خدمة الغاز للمواطنين والمصانع والمخابز وتموين السيارات، يؤكد وجود استراتيجية وخطة واضحة.

هذا وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، مناقشة طلبات إحاطة وسؤال موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء و المهندس وزير البترول والثروة المعدنية.

وواجه وزير البترول خلال الجلسة العامة عاصفة من الانتقادات الحادة، من قبل رؤساء الهيئات البرلمانية، حول ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل.