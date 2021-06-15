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وزير البترول: الغاز الطبيعيى يصل إلى 80 مليون مواطن خلال ال3 سنوات المقبلة «صور»

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/635963/وزير-البترول-الغاز-الطبيعيى-يصل-إلى-80-مليون-مواطن-خلال-ال3-سنوات-المقبلة-صور

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وزير البترول: متوسط توصيل الغاز للمنازل مليون و200 ألف وحدة سكنية

وأكد وزير البترول، المهندس طارق الملا، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إليه، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدأ فى مصر عام 1980، وما تم تنفيذه منذ ذلك الوقت حتى الآن، 12 مليون و200 ألف وحدة، حيث كان يصل معدل التوصيل 283 ألف وحدة فى السنة، ولدينا خطة حاليا أن يكون متوسط توصيل الغاز للمنازل مليون و200 ألف وحدة سكنية.

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وزير البترول: «حياة كريمة» تساهم فى توصيل الغاز الطبيعى إلى 1400 قرية

وأوضح وزير البترول، أن الوزارة ستقوم من خلال مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير 4500 قرية، بتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1400 قرية، فى المرحلة  الأولى، وذلك  مع وزارات الإسكان والكهرباء، والإدارة المحلية، والإتصالات، حتى لا نكسر الشوارع ونردمها ونكسرها، وذلك لانجاز المشروع فى وقت قياسي، قائلا:" عندما نفتح بطن الأرض نضع شبكة الاتصالات والمياة وغيرها والرصف".

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وأشار وزير البترول، إلى ان عدد الوحدات السكنية التى سيتم توصيل الغاز لها ضمن حياة كريمة، ما يقرب من 4 مليون وحدة، وذلك وفقا لما رصدته اللجان التى شرف عليها مجلس الوزراء ، حيث رصدنا القري التى سنبدأ  بها كنموذج وفقا لتكليفات القيادة السياسية.

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وألمح إلى أن فى نهاية الشهر الجارى سيصل عدد الوحدات التى وصل اليها الغاز الطبيعى إلى  12مليون و500 ألف وحدة ، لافتا إلى ان خلال الثلاث سنوات القادمة سيصل الغاز الطبيعى إلى 7 ملايين وحدة، وسيصل إجمالى عدد الوحدات وقتها إلى 19 مليون وحدة ، ليصبح الغاز الطبيعيى يغطي 80 مليون مواطن  على مستوي الجمهورية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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