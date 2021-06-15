شكرى يشدد على ضرورة توافر الإرادة الحقيقية من أجل إقامة دولة فلسطينية

جدة - نرمين السيد - شدد وزير الخارجية ‫سامح شكرى خلال الاجتماع الأول للجنة المعنية بمدينة القدس‬ على ضرورة توافر الإرادة الحقيقية والمُناخ المُلائم لإحياء المسار التفاوضى بشكل عاجل من أجل إقامة ‫الدولة الفلسطينية المُستقلة‬ وعاصمتها القدس الشرقية، بما يُحقق السلام الشامل والعادل فى المنطقة.





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