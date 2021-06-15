النائب العام يسلم السفير الإيطالى تصرف النيابة العامة فى قضية وفاة ريجينى

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وانعقد اللقاء ليسلم االمستشار النائب العام، السفير الإيطالى نسختين رسميتين من تصرف النيابة العامة فى واقعة وفاة الطالب الإيطالى جوليو ريجينى باللغتين العربية والإيطالية، والتى كانت قد انتهت فيه إلى التقرير مؤقتا، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بتكثيف التحرى.
كما تسلم السفير الإيطالى فى ذات اللقاء رد السلطات القضائية الكينية على طلب المساعدة القضائية المرسل إليها من النيابة العامة المصرية، الذى تضمن نفى ما أثير بشأن سماع ضابط شرطة كينى رواية من ضابط شرطة مصرى خلال لقاء أمنى بالعاصمة الكينية، تضمنت الادعاء بوجود دور للأخير فى خطف ريجينى بمصر والاعتداء عليه.
هذا، وقد أشار المستشار النائب العام خلال اللقاء إلى ضرورة طرح كافة الأوراق المسلمة إلى السفير إلى الإيطالى أمام المحكمة التى تنظر القضية فى إيطاليا؛ لتضمنها تفنيدا مفصلا ودحضا لكل ما أثير حول الضباط المصريين المشتبه بهم فى الواقعة.
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