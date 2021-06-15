صور- زايد : مصر اتخذت خطوات غير مسبوقة لضمان استدامة علاج مصابى الإيدز

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور كل من السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى ومديرة المكتب الفنى للوزيرة من جانب مصر، ومورتن اوسينج، مدير الحوكمة وقسم شئون العلاقات المتعددة ببرنامج الأمم المتحدة المعنى بالإيدز.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الر سمى للوزارة، أنه تم خلال اللقاء مناقشة توسيع نطاق عمل مكتب الأمم المتحدة المعنى بالإيدز فى مصر، وزيادة الدعم المالى والفنى الموجه له، وكذلك دعم مصر فى مجالات البحث العلمى لفيروس نقص المناعة البشرى، والدراسات الخاصة باكتشاف المصابين وتشجيعهم على الفحص وتلقى العلاج، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الوقاية من المرض، بما يساهم فى سرعة الاستجابة الوطنية لمكافحة الإيدز.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة أكدت الدور المهم والحيوى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالإيدز، فى دعم الاستجابة الوطنية من خلال التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى وتنسيق الجهود لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرى، موضحة أن مصر من الدول المنخفضة فى معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى، كما أكدت التزام وزارة الصحة المصرية بأهداف التنمية المستدامة والتوافق مع الهدف العالمى المتمثل فى القضاء على فيروس نقص المناعة البشرى بحلول عام 2030، باعتباره تهديدا للصحة العامة.

وتابع أن الوزيرة استعرضت جهود مصر فى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرى وتقديم الدعم والرعاية الصحية للمصابين، حيث أكدت اتخاذ مصر خطوات غير مسبوقة فى المنطقة والقارة الإفريقية لضمان استدامة العلاج لجميع مصابى فيروس نقص المناعة البشرى من خلال تغطية احتياجاتهم من الأدوية، داعية فى هذا الصدد إلى تشجيع الشركات العالمية للتعاون مع مصر فى تصنيع المواد الخام الخاصة بعلاجات أمراض السل والملاريا والإيدز لتعزيز إنتاج الأدوية.

وأكد مجاهد أن الوزيرة أشارت إلى تطوير خدمات الفحص بمراكز الرعاية الأولية من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين والتى انطلقت فى مارس 2020 لفحص السيدات الحوامل والكشف عن أمراض فيروس نقص المناعة البشرى، وفيروس التهاب الكبد الوبائى، والزهرى، للقضاء على انتقال هذه الأمراض من الأم إلى الطفل، ورفع الوعى بسبل الوقاية من هذه الأمراض بين النساء الحوامل.

وتابع أن الوزيرة لفتت إلى تخصيص مراكز للاستشارات والاختبارات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرى فى السجون، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لتقديم خدمات الفحص والاستشارة لنزلاء السجون وتقديم العلاج للمصابين، بالإضافة إلى التوسع فى الرعاية العلاجية وتوفير الأدوية للمصابين بجميع محافظات الجمهورية، إلى جانب تخصيص عيادات داخل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية لتقدم خدمات الفحص والعلاج للفيروسات المنقولة عن طريق الدم.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أشارت إلى تنفيذ برامج "خفض الضرر" بالتعاون مع الوزارات المعنية، واعتماد برامج لعلاج الإدمان بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية بما يسهم فى الحد من انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشرى، كما أكدت استمرار التوسع فى جميع الخطوط العلاجية لضمان استمرارية تقديم العلاج للمصابين، مع صرف جرعات الدواء لأكثر من شهر للمصابين بهدف تقليل معدل التردد على عيادات صرف العلاج بالتزامن مع إجراءات الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن الوزيرة أكدت إطلاق منظومة إلكترونية لقواعد بيانات المرضى، تضمن الحفاظ على خصوصية وسرية بيانات المصابين لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية دون تمييز، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم مع منظمات المجتمع المدنى لتفعيل برامج تدخلات الحد من الضرر للمصابين، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية مستمرة للأطباء لتقديم الخدمات الصحية للمصابين وفقًا لأحدث الأدلة العلمية.

ومن جانبها، أعربت شانون هادر، نائب المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة المعنى بالإيدز، عن دعمها الكامل للتطور الكبير الذى يشهده النظام الصحى فى مصر، مشيدة بحرص وزارة الصحة والسكان المصرية على تقديم وسائل التشخيص والعلاج لجميع مرضى فيروس نقص المناعة البشرى بالمجان سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على أرض مصر دون تمييز، كما أشادت بجهود مصر فى دعم مختلف الدول وإمدداها بأدوية علاج فيروس نقص المناعة البشرى خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما أكدت شانون دعمها الكامل للجهود المصرية فى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرى، مشيرة إلى استعداد برنامج الأمم المتحدة المعنى بالإيدز لإرسال العديد من الخبراء إلى مصر لدعم منظومة التشخيص والعلاج، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، معربة عن تطلعها لتكثيف التعاون بين البرنامج ومصر خلال الفترة المقبلة وإجراء المسوح الصحية وإجراء المراجعة والتقييم للتجربة المصرية فى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرى وكذلك الاستفادة من الخبرات المصرية فى توفير الأدوية، فضلاً عن حث المنظمات الدولية المعنية للمشاركة فى جهود مصر لمكافحة هذا المرض ودعم التجربة المصرية لتصبح نموذجًا يحتذى به فى دول العالم أسوة بالتجربة المصرية فى القضاء على فيروس "سى".

من جانبه، أكد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف، أن زيارة الدكتورة هالة زايد لجنيف ولقائها بعدد من مسؤولى المنظمات الدولية يعكس إرادة القيادة السياسية المصرية والجهود الدؤوبة التى تبذلها للارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيرًا إلى تقدير المسؤولين الدوليين لمصر وما تحققه من نجاحات فى الاهتمام بصحة المواطنين من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة والتى امتدت لتشمل عدد من دول القارة الأفريقية وذلك انطلاقًا من دورها الريادى فى المنطقة.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وصلت مدينة جنيف السويسرية، على رأس وفد من قيادات الوزارة للقاء عدد من رؤساء المنظمات الدولية والأممية لبحث وتعزيز سبل التعاون فى مجالات الصحة.