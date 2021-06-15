رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصري يؤكد أهمية الدور الإعلامي لدعم القضية الفلسطينية

أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصري حسين زين، على أهمية الدور الاعلامي العربي لدعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية التأكيد على الهوية الفلسطينية والعربية للقدس في ظل الهجمة التي تتعرض لها حاليا.

وقال في تصريح له عقب اختتام أعمال الدورة الـ 13للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر جامعة الدول العربية برئاسة العراق، إنه كان هناك إشادة كبيرة في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بدور مصر في القضية الفلسطينية خاصة في أزمة غزة الأخيرة وكذلك جهودها في ملف إعادة إعمار غزة.

وأوضح، أنه تم خلال الاجتماع طرح عدد من المقترحات حول التعامل الإعلامي مع جائحة كورونا المستجد، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في التوعية في مواجهة الجائحة ومنوها الى دور اللجان المختصة بهذا الأمر في جامعة الدول العربية ومنها الإعلامية.

وانطلق اليوم، اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب في دورته ( 13 ) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة العراق، بمشاركة الامين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال السفير أحمد خطابي وعدد من وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية للدول الاعضاء بالمكتب.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع الحضوري وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، ومديرة مكتب وزير الإعلام رمال عنفوص .