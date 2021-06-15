وزير الدفاع يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية

إلتقى الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول / كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن إعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط بين القوات المسلحة فى كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون المشترك فى المجال العسكرى .

فيما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية .

وفى سياق متصل إلتقى الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول / كينيث ماكينزى وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين .

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة .