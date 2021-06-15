وزير خارجية قطر: ندعم مصر والسودان..وملء سد النهضة يجب أن يتم وفق القواعد التي تحمي حقوقهما

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثانى دعم الدوحة لحقوق مصر والسودان المائية، مشيراً إلى أن ملء خزانات سد النهضة الإثيوبي يجب أن تتم وفق القواعد التي تحمي حقوق الدولتين.
وفي مؤتمر مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية ، أحمد أبو الغيط، أعرب الوزير عن تقدير الدوحة للجهود التى تقودها جنوب أفريقيا لتيسير مفاوضات سد النهضة، وكذلك الكونغو الديمقراطية.
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