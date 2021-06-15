رئيس الوزراء أثناء افتتاحه احدي المصانع: تعليمات من الرئيس السيسى بتعزيز دور القطاع الخاص

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصنع "مينترا" لإنتاج الأحذية والحقائب الرياضية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، التابع لشركة مصر للصناعة والتجارة "منترا"، ورافقه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي الشركة.

استهل رئيس الوزراء الجولة، بالإشارة إلى أن الدولة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع الخاص، ولا سيما خلال المرحلة الحالية التي تتطلب المزيد من تضافر الجهود للإسهام في تعزيز ركائز النهضة التنموية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، لافتا إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك.

وتجوّل رئيس الوزراء ومرافقوه في أرجاء مصنع الأحذية والحقائب الرياضية، الذي يعدُ أحدث مصانع شركة مصر للصناعة والتجارة (مينترا) في مصر؛ للتعرف على مراحل التصنيع المختلفة، والمنتجات التي يعمل على تصنيعها وقدرتها التنافسية، حيث شملت الجولة أقسام التطوير، ومعمل الاختبار، والنسيج، وإنتاج الرباط.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه أقسام إنتاج بطاطين التدفئة الرياضية، والمناشف، والحقائب الرياضية والمدرسية، وفي الوقت نفسه تم تفقد قسم ماكينات الإنتاج الثقيل، وماكينات صناعة فرش الأحذية، وماكينات صناعة النعل والحقن الكيميائي، بالإضافة إلى تفقد ماكينات صناعة المطاط، ومحولات الكهرباء الجديدة بالمصنع بطاقة 10ميجاوات، وشاهد رئيس الوزراء نماذج من المنتجات المعروضة، مشيدا بجودتها التي تعكس إتقان الأيدي العاملة المصرية وقدرتها على المنافسة على المستوى العالمي.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى عرض تقديمي من هاني قسيس، العضو المنتدب لشركة مينترا، الذي أشار إلى أن هذا المصنع يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، والقارة الأفريقية، ويستهدف تصنيع منتج عالي الجودة، موضحا أن المصنع يُقام على مساحة 75 ألف متر مسطح صناعيّ، وتصل استثماراته إلى نحو مليار جنيه بتمويل ذاتي بنسبة 75%.

وأشار العضو المنتدب، إلى أن المصنع يبدأ بعمالة قوامها نحو 2500 عامل، ويستهدف تشغيل نحو 10 آلاف من الشباب المصري في المرحلة الأولى من التشغيل، كما تضع الشركة ضمن أولوياتها فيما يخص العمالة تشغيل السيدات في عدد من أقسام المصنع، خاصة القاطنات في مناطق الأسمرات ومنشأة ناصر.

وفي هذا السياق، أجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من السيدات العاملات بالمصنع، وسألهن عن الشهادات التعليمية اللاتى حصلن عليها، ومحل السكن، وانطباعهن عن العمل في المصنع، ومواعيد العمل والاجازات.

وخلال تجوله بأقسام المصنع، أكد العضو المنتدب، فى شرحه لرئيس الوزراء ومرافقيه، أن المصنع يستهدف التصدير للأسواق الأمريكية والأوروبية والأفريقية بقيمة 100 مليون دولار مع اكتمال مراحل التصنيع، وقد استعانت الشركة بمتخصصين ذوي خبرة سابقة للعمل بكبرى الشركات ذات العلامات التجارية الشهيرة لنقل أحدث التكنولوجيا العالمية، لافتا إلى أن الشركة تمتلك العديد من مواقع الإنتاج داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر، والسادس من أكتوبر، ومدينة بدر، بإجمالي مساحة 45 ألف م2، وبرأس مال يبلغ نحو 22 مليون دولار، وبحجم عمالة يتجاوز 3 آلاف عامل.

كما أشار إلى أن مبيعات الأحذية الرياضية تحتل المرتبة الثانية بعد مبيعات التكنولوجيا عبر الإنترنت، وتعمل الشركة على إنتاج علامة تجارية تنافس أشهر الماركات العالمية، ولذا فقد تمت الاستعانة بأبرز المصنعين لأحد هذه الماركات من فيتنام، وتخصص الشركة جزء من إنتاجها للسوق المحلي.

وعقب الدكتور مصطفى مدبولى، بالتأكيد على أهمية التسويق الجيد للعلامة التجارية خارج مصر، وتوسيع تسويق المنتج في السوق المحلي، حتى يستطيع المواطن المصري شراء منتج بمواصفات عالمية بأيدٍ مصرية، وهو ما يؤدي إلى تقليل الاستيراد من الخارج، والحفاظ على احتياجاتنا من العملة الصعبة.

تجدر الإشارة إلى أن مصانع الشركة تتخصص في إنتاج كافة الأدوات الكتابية والمكتبة ومستلزمات المطابع وأجهزة الحاسب الآلي، وتصنيع الأثاث المكتبي، وتصنيع عبوات الأحبار بمختلف أنواعها، والخامات والمنتجات البلاستيكية، وإنتاج الحقائب بمختلف أنواعها والمناشف وتُصنع جميع المنتجات من رولات الألياف الصناعية "البوليستر"، وكذا الأثاث المعدني.

وعقب جولته بالمصنع، استمع رئيس الوزراء، إلى شرح حول خطوات سير العمل في المنطقة الحرة بمدينة نصر التي يقع بها المصنع الجديد، حيث أشار المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن المنطقة الحرة تبلغ مساحتها 180 فداناً، ويخصص نسبة 55% من مساحتها لاستقبال المشروعات، وتبلغ نسبة إشغالها بالمشروعات في الوقت الحالي نحو 99%، لافتا إلى أن المنطقة الحرة تضم حالياً نحو 201 مشروع بحجم رؤوس أموال تبلغ 4 مليارات دولار، وتصل حجم مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية حوالي 515 مليون دولار، كما أن إجمالي التكاليف الاستثمارية بالمنطقة تصل إلى 8,4 مليار دولار، وتوفر حوالي 63 ألف فرصة عمل.

وأضاف المستشار عبد الوهاب: تعد شركة مصر للصناعة والتجارة "مينترا" إحدى أكبر الشركات العاملة داخل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، وتتخصص في تصنيع المنتجات المكتبية والبلاستيكية وبدأت تصنيع الأحذية والحقائب الرياضية، إلى جانب شركات كبرى أخرى، منها "أتلانتيك اندستريز" لتصنيع المشروبات الغازية، و"ليوني وايرنج سيستمز"، لتجميع الضفائر الكهربائية، و"دلتا تكستايل" لتصنيع الملابس الجاهزة، و"صحارا" للطباعة ومستلزماتها، إلى جانب شركات أخرى لإنتاج المستلزمات الطبية، والبرمجيات.

كما لفت الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أن حجم النشاط بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، منذ بداية عام 2021 وحتى الآن، يصل إلى نحو مليار دولار وتتضمن صادرات سلعية بنحو 685 مليون دولار، وصادرات خدمية بحوالي 351 مليون دولار، بما يعكس نشاطا كبيرا ونجاحا للمشروعات في المناطق الحرة بمصر.

وفي ختام الجولة، سجل رئيس الوزراء بعض الكلمات في سجل الزوار بالمصنع، والتي تعبر عن إشادته بما رآه من طاقات إنتاجية كبيرة بالمصنع قائلا: " بسم الله الرحمن الرحيم .. سعدت اليوم بزيارة هذا الصرح العظيم المقام في مصر، وأتوجه بالشكر لكل القائمين على هذا المشروع العملاق، مع تمنياتي لكم بدوام النجاح والتقدم".