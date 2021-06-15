/635967/وزير-التربية-والتعليم-الدروس-الخصوصية-لن-تساعد-الطلاب-في-حل-امتحانات-الثانوية-العامة

دعا وزير التربية و التعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، طلاب الثانوية العامة بالتركيز على فهم الدروس المختلفة والاستعانة بالمصادر التي حددتها الوزارة ( قناة مدرستنا ٢، منصة البث المباشر، بنك المعرفة المصري، منصة ذاكر، منصة حصص مصر) وعدم اللجوء للدروس الخصوصية التي لا تساعد على حل الاسئلة الجديدة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن حديث وزير التربية والتعليم للطلاب، وإليكم التفاصيل:-

امتحانات الثانوية العامة

أن الوزارة ن ننشر عدد الأسئلة ولا توزيع درجات لان هذا يعود على نظام امتحانات قديم ولا ينطبق على الحالي ومن أدى امتحانات اولى وثانية ثانوي يعلم ذلك جيدًا.

وأوضح وزير التربية والتعليم، طارق شوقي ، أن أسئلة الإختيار من متعدد مختلفة في الشكل والتقييم وبالتالي لا حاجة لمثل هذه المعلومات لانها لا تضيف شيئا كما كانت في الماضي.

توزيع الدرجات

ونصح الوزير، طلاب الثانوية العامة، بعدم الالتفات لاى حديث عن عدد الاسئلة وتوزيع درجات من أى مصدر على الاطلاق، مشددا على ضرورة أن يركز الطلاب على فهم الدروس المختلفة والإستعانة بالمصادر التي حددناها وعدم اللجوء للدروس التي لا تساعد على حل الاسئلة الجديدة "والاهتمام بنوعية الاسئلة في الامتحان التجريبي القادم" وعدم الانشغال بأى أمور فرعية مثل التابلت و " البابل شيت".