/635962/ترتيب-كوبا-أمريكا-بعد-نهاية-الجولة-الأولى

انتهت أحداث الجولة الأولى من مرحلة المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2021، لتشهد نهاية الجولة على العديد الأشياء الغريبة في ترتيب المجموعة الثانية، ويستعرض دوت الخليج أبرز تفاصيل البطولة بعد نهاية الجولة الأولى، من حيث ترتيب المجموعة لثانية والاولى، وترتيب هدافي الجولة حتى الأن.

تشمل البطولة على عشرة منتخبات من مختلف القارة الأمريكية الجنوبية، فى حين انتهت الجولة الأولى من البطولة في المجموعتين،وتشمل كل مجموعة على خمسة منتخبات، لتشهد الجولة على آخر مباراة في المجموعة الثانية بين باراغواي وبليفيا.

ترتيب المجموعة الأولى

المركز لأول منتخب البرازيل برصيد ثلاث نقاط، وثلاث أهداف، مقابل شباك نظيفة.

المركز الثاني منتخب كولمبيا برصيد ثلاث نقاط، مقابل هدف وحيد، وبشباك نظيفة.

المركز الثالث منتخب بيرو.

المركز الرابع منتخب الإكوادور بدون نقاط، وبهدف في شباكة.

المركز الخامس منتخب فنزولا بدون نقااط وبثلاث اهداف في شباكة.

ترتيب المجموعة الثانية في البطولة

المركز الأول منتخب البرغواي برصيد ثلاث نقاط، وبثلاث أهداف.

المركز الثاني منتخب الأرجنتين برصيد نقطة وحيده، وبهدف وحيد.

المركز الثالث منتخب تشيلي برصيد نقطة وحيده، وبهدف وحيد.

المركز الرابع منتخب أورغواي.

المركز الخامس منتخب بوليفيا بدون نقاط، وبثلاث أهداف في شباكة.