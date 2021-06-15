/635964/تقارير-تركية-أزمة-عنيفة-بين-جالطة-سراي-ومصطفى-محمد-والسبب

كشفت تقارير صحفية تركية، عن وجود أزمة بين المنتخب الأولمبي المصري، بسبب مصطفي محمد لاعب الزمالك المعار لصفوف فريق جالطة سراي التركي، وعن تواجده في بطولة أولمبياد طوكيو، ويستعرض دوت الخليج أبرز التقارير في الصحافة التركية.

كما ذكرت صحيفة ميلييت التركية، اليوم الثلاثاء تحت عنوان "أزمة كبيرة في جالطة سراي.. مصطفى محمد: دعوني أذهب" إن الأزمة بين الطرفين لم تجد طريقا للحل حتى الآن.

سبب رفض جالاتا سراي

وأشارت الصحيفة إلى تضارب موعد الأولمبياد مع مشاركة جالطة سراي في الدور التمهيدي المؤهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويلعب المنتخب المصري مباراته الأولى في بطولة الأولمبياد يوم 22 يوليو القادم، بينما سيخوض النادي التركي مباراة ذهاب الدور التمهيدي أحد يومي 20 و21 من الشهر نفسه.

وأبرزت الصحيفة التركية تصريحات المدرب العام للمنتخب الأولمبي معتمد جمال، الذي قال إن مصطفى محمد سيعود إلى تركيا لاستئذان جالطة سراي في المشاركة بالأولمبياد.

وقالت إن رغبة مصطفى محمد تتعارض مع خطط مدرب فريقه التركي، فاتح تريم.

ويتمسك تريم بمشاركة مصطفى محمد مع جالطة سراي في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك مصطفى محمد مع منتخب مصر الأولمبي في معسكره يونيو الجاري، وخاض المباراة الودية الأولى ضد جنوب أفريقيا، وسجل هدفين قاد بهما الفراعنة للفوز 2-0.

نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا

حسم المنتخب المصري الأولمبي المباراة الودية الأولى له مع جنوب أفريقيا، بنتيجة هدفين دون رد، للمنتخب الوطني، إستعداد لأولمبياد طوكيو، وسجل هدفي المباراة لمنتخب الفراعنة مصطفي محمد، ويستعرض دوت الخليج أهداف المباراة.

مصطفى محمد يتألق في اللقاء

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثمانية عشر من عمر المباراة، عن طريق مصطفي محمد، من خلال انطلاقة سريعة من أحمد فتوح على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مصطفى محمد برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

جاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر المباراة، وفي الدقيقة الثامنة من عمر أحداث الشوط الثاني، عن طريق مصطفي محمد، بعرضية من أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك لينفرد بها مصطفي خلف المدافعين ويسكنها الشباك علي يمين الحارس بمقدمة قدمة.