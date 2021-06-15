/635965/صحة-النواب-تناقش-عدد-من-طلبات-الإحاطة-بشأن-نقص-الأطباء-والخدمات-فى-الشرقية

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، 7 طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد الطحاوي، بشأن ضرورة تحويل مركز طب الأسرة والوحدة الريفية في قرية سعودة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بشأن النقص الشديد في أطباء الريف في الوحدات الصحية في مراكز الحسينية صان الحجر منشاة أبو عمر، وبشأن تحويل مراكز طب الاسرة والوحدات الريفية في قرية شرارة وقرية منشاة ابو عامر مركز الحسينية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن مناقشة لجنة الصحة، لـ 7 طلبات إحاطة.

اجتماع بصحة النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بالشرقية

وأيضًا دراسة تحويل مركز طب الاسرة في قرية شهداء 2 بحر البقر الى مستشفى مركزي (ب)، وبشأن النقص الشديد في التخصصات الطبية بمستشفى الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، وبشأن سرعة الموافقة على إدراج مستشفى أبو كبير المركزي بمحافظة الشرقية بالخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط لتطوير المستشفى.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يشير إلى الموافقة على إدراج خطة العام المالى

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إنه بالنسبة لمستشفي صان الحجر تم الموافقة علي إدراجها في خطة العام المالي 2021/2022، وجاري المعاينة لاختيار الأرض، وبخصوص مستشفي الحسينية، الوزارة وفرت الاعتمادات المالية للتعاقد مع الأطباء في المستشفيات المختلفة، وتوفير التخصصات الطبية المختلفة من باطنة ورعاية مركزة وغيرها.

وتابع مسعود: "كل ما هو في مصلحة المواطن الوزارة وفرته من دعم أجهزة ومستلزمات طبية، ودعم علاج علي نفقة الدولة في منشأة أبو عمر، ولم ندخر جهدا في الوصول إلي المواطن".

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلي أنه بخصوص إنشاء مستشفيات في بعض المناطق، المشكلة في التشغيل وتوفير الأطباء وليس في الإنشاء، لافتا إلي أن مستشفي الحسينية دخلت مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وهناك 200 قسم معتمد لأطباء الزمالة، داخل مستشفيات وزارة الصحة فقط، بالمحافظة.

من جانبه، أشاد النائب أحمد الطحاوي، مقدم طلبات الإحاطة، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حياة كريمة لتطوير الريف المصري، قائلا: حياة كريمة نعمة من الله سبحانه وتعالي ساقها علي أيدي الرئيس السيسي، وهذه المبادرة ستساهم في تطوير القري ودعم وتطوير المنظومة الصحية لصالح المواطن".