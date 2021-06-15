/635968/كارتيرون-يوقع-عقوبة-على-عبد-الله-جمعة-تفاصيل

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، توقيع عقوبة على عبد الله جمعة لاعب الفريق، والظهير الأيسر لفريق القلعة البيضاء، ويستعرض دوت الخليج سبب توقيع الفرنسي العقوبة على جمعة.

وأكد كارتيرون أن العقوبة تأتي بسبب عدم الالتزام ببعض الأمور المتفق عليها مسبقا داخل الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

موقف الزمالك في الدوري

يحتل الزمالك صدارة الجدول المصري الممتاز برصيد خمسة وخمسون نقطة من أصل خمسة وعشرون مباراة، حقق من خلالها الفريق ستة عشر إنتصار ووقع في فخ التعادل في سبعة إنتصارات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين في هذا الموسم، إستطاع أن يسجل من خلالها أربعة وأربعون هدف، في حين تلقت شباكة ثمانية عشر هدف.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة

وكان اتحاد الكرة المصري قرر تعديل موعد مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز لتقام يوم الإثنين 28 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.

وقرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.