/635969/بن-شرقي-يصل-القاهرة-مساء-الأربعاء للإنضمام-للزمالك

تقرر وصول المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء غدا الأربعاء، قادما من المغرب، بعد المشاركة مع منتخب بلاده في مباريات ودية ضمن الأجندة الدولية.

ويصل الدولي المغربي في الساعات المتأخرة من يوم الأربعاء، على أن يتحدد بعدها الانتظام في تدريبات الفريق. ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة.

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