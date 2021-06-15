دوت الخليج ينشر شهادة محمد حسين يعقوب بخلية داعش إمبابة

/635971/تحيا-مصر-ينشر-شهادة-محمد-حسين-يعقوب-بخلية-داعش-إمبابة

استهلت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، الساعة 12 طهرًا اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، جلسة محاكمة 12 متهما بخلية داعش امبابة بسماع شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن شهادة محمد حسين يعقوب بخلية داعش إمبابة

وقالت المحكمة للشاهد حينما تطلبك المحكمة للشهادة فليس ذلك عبثا، والأمر الآخر أن كثيرا من المتهمين في قضايا كثيرة اتخذوا من أحاديثكم ودروسكم حجة لأقوالهم، ولذلك شهادتكم أمام المحكمة فارق كبير في القضية " داعش إمبابة"، فهي إما أن تكون شهادة حق أم غير ذلك، وحلفته المحكمة باليمين ليرد الشيخ يعقوب أن مرضه هو من منعه عن الحضور وأنه شرف كبير له أنه يقف أمام العدالة ولكن المحامين أخبروه أنه شاهد نفي وأن الحضور اختياري وليس إجباريا".

القاضى ليعقوب احلف اليمين بقول الحق

قال الشيخ محمد حسين يعقوب بعد حلفه اليمين بقول الحق، إن الناس يقسمونهم إلى علماء وعباد، وتخصصت في العباد، ونشأت في بيت جدي وأبي وورثت منهما، ولي 10000 من المقاطع والتسجيلات على التواصل الإجتماعي الإنترنت، وأنا منذ البداية حين أسأل أرد "أسألوا العلماء"، وقرأت في كتب كثيرة منها القرطبي وابن الكثير" وأكد يعقوب أنا أكتر واحد بيقول للناس صلوا على النبي وكل مجالي هو علم السير إلى الله".

- القاضي: ما سر دعائك الدائم للناس بالصلاة على النبي؟

يعقوب: عشان بحبه -القاضي: ما مؤهلك وطبيعة عملك؟ أكد الشيخ محمد حسين يعقوب بأنه حاصل على دبلوم معلمين، وكل ما أقوله هو اجتهادات شخصية ما قرأت، متابعا بدأت الخطبة في الناس من عام 1978 .

وكانت تلك الخطب والدعوات من خلال منابر المساجد والأشرطة وقنوات التلفزيون، وكان مبتغاي هو الله، فأنا أعمل وعلى الله وصول الدعوة، وحين أتكلم مثلا "لماذا لم تصلي" يدفع ذلك الكثير للصلاة، وحين أقف على المنبر لا أشعر بمن أمامي فأنا أخاطب الله أتوجه اليه بكلماتي ليس إلى الناس، وعن تأثير الخطب على السامعين فأكد "أكيد أثرت عليهم"، وأنا أكتر واحد قال للناس "صلوا على النبي، وأضاف أنه يتبع المذهب الحنبلي ".

قال الشيخ محمد يعقوب، إنه لا يعلم بأنه يوجد علم سلفي التكفيري "صدقا والله لا أعلم".

-القاضي: ما رأيك في تكفير الحاكم؟.

الشيخ محمد حسين يعقوب: إن الكلام في التكفير لا يجب أن يكون في المطلق، ويجب أن يكون لشخص معين وأنها مسألة قضائية فالقاضي هو من يحكم عليه ونحن دعاة وليس قضاة وليس لنا أن نحكم في هذه المسألة.

-القاضي: ماذا تعرف عن فارس أبو جندل؟

يعقوب: أول مرة أسمع الاسم ولم أقرأ له أبدا.. ليرد القاضي، إنه يتحدث في كتبه عن جواز قتل رجال "الجيش والشرطة".

ليرد الشيخ محمد حسن يعقوب، إن كلامه كله خاطئ لأن الجيش والشرطة مسلمين.

-القاضي: ما رأيك عن رؤية وأيدولوجية سيد قطب؟

يرد الشيخ محمد حسين يعقوب: أن سيد قطب ده رجل أديب وشاعر ثم سافر إلى أمريكا ورجع وكان لازم يلتزم بالدين وفي ناس لما بتلتزم بالدين بتلتزم بدماغها على اعتقاد منه أنه عاقل، وسيد قطب لما التزم دخل من سكة التصوير الفني في القرآن، فهو ليه طريقته، وكان معظم حياته في السجن ولا شاف علماء ولا قرأ كتب ولم يتفقه في علوم الدين ولم يتعلم على أيدي شيوخ فهو مجرد "أديب".

-القاضي لليعقوب: أحد المُتهمين قال بأنه أخذ تعاليمه وأفكاره من بعض المشايخ ومنهم أبو إسحاق الحويني ومحمد حسان ومحمد حسين يعقوب ومصطفى العدوى

يرد الشيخ محمد حسين يعقوب : إن أبو إسحاق الحويني يخاطب طلبة العلم، فيما يخاطب محمد حسان فئة المُلتزمين، فيما يخاطب هو عوام الناس.

وشدد "يعقوب" على أن ليس له علاقة بالسياسة، وأنه مُهتم بما أسماه "علم القلوب والسير إلى الله"، وشدد في حديثه عن أصحاب الفكر السلفي وأنه لا ينتسب لأي حزب أو جماعة أو مُسمى، وأضاف: "أحب كلام الله ورسوله وأتبعهما"، نافيًا معرفته بمعنى "الفكر الجهادي" وعن إقرارات أحد المتهمين خلال التحقيقات "هذا شأنه"، فردت المحكمة هذه شهادة أمام الله فإذا كان لديك معلومة ولم تقوم بإعلانها فستسأل عنها أمام الله.

- القاضي ليعقوب ما تصلي على النبي

قال محمد حسين يعقوب : "أنصح الشباب بالتوجه لعبادة الله لكي لا تهلك الأمة وبعضهم يستجيب، ويرد القاضي ضاحكا "طيب ما تصلي على النبي".

- القاضي: ما حكم قتال الجيش والشرطة وضرب المنشآت الحكومية؟

يرد يعقوب على القاضي: إنه لا يجوز قتل المسلم.. ليرد القاضي، أنا لا أتحدث عن المسلمين، ولكني أتحدث عن رجال الجيش والشرطة بمن فيهم من مسلمين وغير مسلمين، ليرد يعقوب، إن اللي يقتل مسلم أو غير مسلم "يقتل" وربنا سبحانه قال: "من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها".

- القاضي: ما حكم هدم المساجد والكنائس والأضرحة واتفاق مذهب داعش مع الشريعة؟

يرد محمد حسين يعقوب على القاضي وهو متعجبا وهل يوجد مسلم يريد هدم مسجد.. ليرد القاضي، أريد إجابة.. ليرد يعقوب، لا أدري وأما عن اتفاق مذهب داعش مع الشريعة الإسلامية.

فقال يعقوب: "والله أنا ما أعرف مين دول"، وأكد أنه لا يوجد حاليا ما يسمى بشروط الجهاد الشرعي، موضحا أنه أكد في لقاءاته أن شروط الجهاد 5 ليس لها وجود حاليا.

القاضي: ما هو حكم التحريض على الهجوم على المصالح الحكومية وقتال المُسلمين؟

قال يعقوب: مَن يقول ذلك فهو غلطان ومُضلل، هل هناك من عاقل من يقول بذلك؟!

وعن كيفية وصول الشباب لهذا التفكير، قال محمد حسين يعقوب: "الإنترنت به من الأشياء ما هو أغرب من الخيال، ابتداءً من الإلحاد والكفر، فهو بحر من غاص فيه ضل ضلالًا مُبينًا"، موجها: "نصيحة للشباب بالتوجيه لعبادة الله، وشدد على أن هدفه هو تكثير الصالحين حتى لا تهلك الأمة".

وأجاب محمد حسين يعقوب على سؤال القاضي: على ما تستند العناصر الإرهابية التي تُقاتل رجال الجيش والشرطة بأن الشريعة ليست مُطبقة وأن الدولة العصرية "فئة مُمتنعة؟.

قائلا: "هذا كلام خطأ شكلًا وموضوعًا"، "لهم كلمة الجهاد ولنا جهاد الكلمة، جهادنا هو أن نُكثر من وجود الصالحين لكي لا تهلك الأمة".

وقال الشاهد أيضًا، في شهادته عن الفئة الممتنعة، أنا أول مرة أسمع عن هذه الكلمة، فأوضحت المحكمة "هي الفئة الممتنعة عن تطبيق الشريعة"، فرد الشاهد: لا أعلم.

-المحكمة ما رأيك أن هذه العبارات عن "الفئة الممتنعة" وردت في كتاب ابن تيمية وبالتحديد في كتاب مجموع الفتاوى، وأنت تقول إن ابن تيمية هو شيخك؟

قال الشيخ محمد حسين يعقوب: ابن تيمية له 37 مجلدا وقد تكون الجملة التى تتحدث عن تطبيق الشريعة قد يكون عن سياق آخر، وقد يكون حديثه عنها عن فئة معينة في عصره".

أجاب الشاهد على ما تستند إليه الجماعات الإرهابية التي تُقاتل الجيش والشرطة بأن الشريعة ليست مُطبقة وأن الدولة العصرية "فئة مُمتنعة"ز

قائلا: "هذا كلام خطأ شكلًا وموضوعًا"، "لهم كلمة الجهاد ولنا جهاد الكلمة، جهادنا هو أن نُكثر من وجود الصالحين لكي لا تهلك الأمة".

وأجاب الشيخ محمد حسين يعقوب، شاهد النفي في قضية "داعش إمبابة": "ما سمعته عن القاعدة هو الكلام العام، لا أعرف فكرهم أو قضيتهم، ولا أبحث عن ذلك"، و"لا أدري شيئًا عن جبهة النصرة أو بيت المقدس".

وتطرق "يعقوب" للحديث عن الإخوان المسلمين، وقال إن حسن البنا بعد سقوط الخلافة أنشأ الجماعة لدعوة الناس والبحث عن الوصول للحكم لإعادة الخلافة.

ولفت "يعقوب" إلى رأي ابن يتيمة بأنه لا يجوز التعصب لشخصٍ واتباعه مطلقًا إلا شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لأي جماعة إلا جماعة الصحابة، وتابع: "لا أدري الحكم، ولا أستطيع أن أحكم عليهم وأقول إن هذا صحيح أو خطأ".

وقررت محكمة الجنايات، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة القاهرة ، بعد سماع شهادة يعقوب صرفه وتأجيل مُحاكمة 12 مُتهمًا في "داعش إمبابة" لجلسة 8 أغسطس