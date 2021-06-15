/635972/يورو-2020-رونالدو-يقود-البرتغال-أمام-المجر

تنطلق صافرة بداية مباراة المنتخب المجري والمنتخب البرتغالي بعد قليل في السادسة مساء، في لقاء الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا 2020، في لقاء المجموعة السادسة، وأعلن المنتخبين تشكيل الفريقين في المباراة، ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخبين في البطولة.

ويلعب المنتخبان في المجموعة السادسة التي تضم ألمانيا وفرنسا، والتي يتواجهان في الساعة التاسعة مساء، في لقاء الجدولة الأولى من البطولة والمجموعة بالنسبة للمنتخبين. تشكيل المنتخب المجري: حارس المرمى: بيتر جالوتشي الدفاع: إندري بوتكا - ويلي أوربان - أتيلا سالاي وسط الملعب: جيرجو لوفرنتشيتش - لاسلو كلاينهايسلر - آدم ناجي - أندراس شافر - أتيلا فيولا الهجوم: رولاند سالاي - آدم سالاي تشكيل منتخب البرتغال حارس المرمى: روي باتريشيو الدفاع: نيلسون سيميدو - روبن دياش - بيبي - رافاييل جيريرو وسط الملعب: دانيلو بيريرا - ويليام كارفاليو - برونو فرنانديز الهجوم: برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا بطل نسخة يورو 2016 وتخوض البرتغال المباراة الأولى في البطولة، بعد التتويج بلقب البطولة للنسخة الماضية، بينما تشارك المجر للمرة الرابعة وأبرز إنجازاتها كان المركز الثالث في 1964.

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