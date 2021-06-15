وزير القوى العاملة يتابع حادث اقتحام سيارة محل أقمشة يعمل به مصرى بالكويت

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت ، بمتابعة حادث تعرض المواطن المصرى عبدالنبى دشناوى محمد محمود الذى يعمل فى مول أقمشة فى الكويت، حيث قامت سيارة يقودها شاب من جنسية آسيوية باقتحام المحل مما أحدث تلفيات جسيمة بالمحل وبعض الإصابات السطحية للمواطن الذى يعمل بائعا داخل مول العالمية بمحافظة الجهراء.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير يطمئن على حالة المواطن المصرى وتم إبلاغه تمنياتنا له بالشفاء العاجل من الإصابات السطحية.

وقال وفقا لبيان صحفى: إن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالى بالكويت، أشار فيه إلى أنه تم الحصول على بيانات عن المصرى المصاب ، ويدعى عبد النبى دشناوى محمد محمود ويعمل عاملا فى مول العالمية فى الكويت منذ ما يقرب من 35 عاما وتم التواصل مع أبن أخوه شريف عبدالخالق الدشناوى وأطمئن عليه هو بصحة جيدة وبمنزلة ولم يتعرض للإصابة.

وأشار إلى أنه تم على الفور انتقل الجهات المعنية الى موقع الحادث وتم تحرير محضر بالحادث تحت رقم 84/2021 مرور الجهراء ، وتحفظت على قائد السيارة وهو هندى الجنسية ويخضع للتحقيق الآن للتعرف على أسباب وملابسات الحادث والوقوف على ما إذا كان بالخطأ أم متعمدا.

ومن جانبه قال المواطن المصرى عبد النبى دشناوى، إنه توجد لديه شكوك بأن الحادث مدبر أو بدافع الانتقام.