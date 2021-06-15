صور.. القباج: توفير تابلت لكل رائدة اجتماعية ونستهدف إنشاء قاعدة متكاملة

جدة - نرمين السيد - عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لقاء بمقر الوزارة مع 65 رائدة من الرائدات الاجتماعيات من مختلف محافظات الجمهورية، حيث يأتى هذا اللقاء فى إطار دعم الرائدات الاجتماعيات ودورهن الهام فى إحداث التغيير المجتمعى عبر الزيارات المنزلية واللقاءات المجتمعية اللاتى يقمن بها بهدف التوعية بالقضايا المجتمعية والسلوكيات السليمة.





وأكدت القباج أن الوزارة تهتم بشكل كبير بمشروع الرائدات الاجتماعيات باعتبارهن سواعد وآليات للوصول للمواطنين لنشر الوعى ويصحح كثير من الممارسات الضارة التى تؤثر سلبا على تنمية الأسرة وتحقيق أهداف التنمية، فبات وجودهن فى المجتمعات المحلية أمر لا غنى عنه.

وأوضحت وزيرة التضامن أن جميع القضايا والبرامج التى تعمل عليها الوزارة يجب أن ينقلها الرائدات إلى الأسر حتى يتم توزيع الخدمات بشكل عادل يراعى قواعد الاستهداف.





وقد أشارت القباج إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالعمل على زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات لـ 20 ألف رائدة، وسيكون هناك تواصل مباشر بين الرائدة والوزارة على كافة مستوياتها، مؤكدة أنه سيكون هناك محاسبة على كل مهمة تقوم بها الرائدة بناء على مؤشرات أداء ونتائج العمل سيكون فى كل محافظات الجمهورية، وسيكون هناك اهتمام خاص بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف إحداث تنمية متكاملة.

وأضافت القباج أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بزيادة العائد الشهرى للرائدات الاجتماعيات لتحصل كل رائدة على 900 جنيه شهريا، موجهة له خالص الشكر والتقدير على دعمه لكافة جهود الوزارة لتحقيق التغيير المجتمعى المنشود.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعى عن أنه سيتم توفير جهاز تابلت لكل رائدة، ستسجل عليه البيانات والمعلومات، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الأسر، تتضمن كل سماتها، وسيتركز دور الرائدة على العمل الميدانى مع الأسرة، خاصة فى ظل التركيز على التوعية بكل برامج الوزارة، موضحة أنه سيتم إنشاء خريطة خدمات ستستخدمها الرائدة فى إحالة الأسر للخدمات المختلفة،كما سيكون هناك اهتمام بجانب التمكين الاقتصادى والمهنى للأسر، الذى أصبح جزءا مهما من مهام وزارة التضامن الاجتماعى.

وأكدت القباج أن الرائدة الاجتماعية قادرة على إيصال الرسائل الصحيحة وتوضيح الأفكار المغلوطة للأسر بأسلوب بسيط يمكن من خلاله إحداث التغيير للأفكار والعادات السلبية، مشيرة إلى أن اختيار الرائدات الاجتماعيات يتم وفقاً لمعايير محددة مثل أن تمتلك مهارة التواصل مع الآخرين، وعلى قدر جيد من الثقافة، وأن تنتمى للمجتمع المحلى الذى تعمل به، وألا يقل السن عن 21 عاما، وأن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل، حسنة السير والسلوك وتتمتع بسمعة طيبة داخل مجتمعها، وأن تكون لائقة طبيا، وأن تتمتع بشخصية قيادية، وتتعهد بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية، بالاضافة إلى ضرورة أن تجتاز الاختبار أمام لجنة الاختيار، كما يتم إعداد برنامج تدريبى لتأهيل الرائدات ليبدأ بالبرنامج التأسيسى، وكما سيحصلن على البرنامج المتقدم بعد مرور عام على عملهن، ثم البرامج التخصصية.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا، حيث استمعت وزيرة التضامن الاجتماعى لمطالب الرائدات الاجتماعيات والتحديات التى تواجههن فى محافظاتهن، حيث وعدت بالعمل على حل كافة المعوقات التى تعترض جهودهن، من أجل تحقيق الإنجاز المرجو منهم فى إحداث تغيير ايجابى فى المجتمع.