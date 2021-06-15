سفيرنا فى بكين يستعرض قضية سد النهضة خلال منتدى حول إدارة المياه

وقد ألقى السفير دكتور محمد البدرى كلمة فى المنتدى، استعرض فيها تجربة مصر الناجحة فى إدارة مواردها المائية، مركزًا على محورية نهر النيل فى حياة المصريين لكونه المصدر الرئيسى الذى يمد مصر بما يزيد عن 97% من مواردها المائية المتجددة.
وأشار إلى أنه بالرغم من معاناة مصر من ندرة الموارد المائية إلا أنها تمكنت من خلال سياستها الناجحة لإدارة مواردها المتاحة، من المحافظة على قدرتها على مجابهة الشح المائى لديها، مبرزًا فى هذا الصدد تجربتها الفريدة فى إعادة تدوير مياه الرى التى جعلتها من أعلى دول العالم كفاءةً فى استخدام مياه الرى والزراعة، واستعداد مصر للتعاون مع الصين والدول الأخرى لتعميم تجربتها الرائدة فى هذا الصدد.
وقد استعرض دكتور البدرى أخر تطورات قضية سد النهضة الإثيوبى، مبرزا الجهود التى بذلتها مصر خلال المفاوضات على مدار عشر سنوات مضت.
كما عقد السفير لقاءًا مع نائب وزير التخطيط الصينى والمسئولين بوزارة الموارد المائية الصينية على هامش المنتدى لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية.
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