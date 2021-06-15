يورو 2020.. لأول مرة منذ كورونا مباراة المجر البرتغال كاملة العدد فى المدرجات

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احتشدت أعداد كبيرة من جماهير منتخب المجر، في "بودابست"، خلال زحفها إلي ملعب "بوشكاش أرينا"، لدعم منتخب بلادها أمام البرتغال في المباراة المقرر إقامتها السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السادسة والحديدية ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".
توجهت جماهير المجر بقمصان منتخب بلادها نحو ملعب "بوشكاش أرينا"، مع إشعال الشماريخ والألعاب النارية قبل مواجهة البرتغال في مباراة اليوم، ببطولة كأس أمم أوروبا.
وينافس منتخب البرتغال في المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، مع كلاً من فرنسا وألمانيا والمجر.
ويعتبر ملعب بوشكاش أرينا الوحيد في البطولة الذي سيشهد حضورا جماهيريا بكامل قدرته الاستيعابية، بعد موافقة السلطات المحلية على استبدال المسافات الاجتماعية بسياسة دخول صارمة، مما يتطلب من الجماهير تقديم نتيجة اختبار سلبي لفيروس كورونا، قبل السماح لها بالدخول، وهى المباراة الأولى فى أوروبا التى تشهد حضور جماهيرى كامل العدد منذ انتشار كوفيد 19.
ويقود المنتخب البرتغالي، الأسطورة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، طموحات بلاده حيث يعد النجم الأول التي تعقد عليه الجماهير الأمال في الحفاظ على اللقب القاري بنسخة يورو 2020.
ورغم وصوله الى سن الـ 36 عاماً، إلا أن رونالدو قادر علي قلب الموازين وصنع الفارق لصالح منتخب بلاده، في أي وقت خاصة في ظل قدراته التهديفية المميزة، حيث توج بلقب هداف الدوري الإيطالي الموسم المنتهي برصيد 29 هدفاً.
جماهير المجر تدعم بلادها ضد البرتغال
جماهير المجر تساند بلادها ضد البرتغال
جماهير المجر
جماهير منتخب المجر
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